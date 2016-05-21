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"آل الشيخ" يعلن موعد انطلاق "الحصن" و"قلعة تاكيشي"

عمل تلفزيوني ضخم .. 13 جولة و50 تحدياً قديمة وجديدة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ موعد انطلاق برنامج الحصن الشهير في السعودية، لافتاً إلى أنه سيكون في سبتمبر المقبل على شاشة التلفزيون السعودي.

و"الحصن" هو برنامج مسابقات ترفيهي ياباني شهير أقيم لأول مرة عام 1986؛ حيث استمر إلى 1990 وعُرض على جزأين وشارك فيه الآلاف من اليابان وحظي بمشاهدات وشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم.

وكان عقد شراكة تمّ توقيعه عام 2017، مع الشركة اليابانية في طوكيو؛ لتنفيذ مشروع بناء قلعة "تاكيشي" التي عرفها العالم في البرنامج الشهير "الحصن" في العاصمة الرياض.

وصدر بيان توضيحي وقتها، مشيراً إلى أن مدة بناء القلعة سيستغرق 10 أشهر، وستكون مستوحاة من التراث العربي، وأن المسابقة أسبوعية بواقع 13 جولة تضم أكثر من 50 تحدياً ما بين تحديات قديمة وجديدة مخصّصة للمشروع، وتحدٍّ جديد كل أسبوع، إضافة إلى إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم.

وأوضح البيان أن البرنامج سيبث بواقع 13 حلقة في جميع الدول العربية، وسيستقبل أعداداً كبيرة من المشاركين كل أسبوع، وهناك متسابقون من جميع الدول العربية ولكل فئات المجتمع، وتخصيص جوائز ضخمة للمشاركين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل الشيخ" يعلن موعد انطلاق "الحصن" و"قلعة تاكيشي"
سبق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ موعد انطلاق برنامج الحصن الشهير في السعودية، لافتاً إلى أنه سيكون في سبتمبر المقبل على شاشة التلفزيون السعودي.

و"الحصن" هو برنامج مسابقات ترفيهي ياباني شهير أقيم لأول مرة عام 1986؛ حيث استمر إلى 1990 وعُرض على جزأين وشارك فيه الآلاف من اليابان وحظي بمشاهدات وشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم.

وكان عقد شراكة تمّ توقيعه عام 2017، مع الشركة اليابانية في طوكيو؛ لتنفيذ مشروع بناء قلعة "تاكيشي" التي عرفها العالم في البرنامج الشهير "الحصن" في العاصمة الرياض.

وصدر بيان توضيحي وقتها، مشيراً إلى أن مدة بناء القلعة سيستغرق 10 أشهر، وستكون مستوحاة من التراث العربي، وأن المسابقة أسبوعية بواقع 13 جولة تضم أكثر من 50 تحدياً ما بين تحديات قديمة وجديدة مخصّصة للمشروع، وتحدٍّ جديد كل أسبوع، إضافة إلى إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم.

وأوضح البيان أن البرنامج سيبث بواقع 13 حلقة في جميع الدول العربية، وسيستقبل أعداداً كبيرة من المشاركين كل أسبوع، وهناك متسابقون من جميع الدول العربية ولكل فئات المجتمع، وتخصيص جوائز ضخمة للمشاركين.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:58 AM

"آل الشيخ" يعلن موعد انطلاق "الحصن" و"قلعة تاكيشي"

عمل تلفزيوني ضخم .. 13 جولة و50 تحدياً قديمة وجديدة

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قاسم الخبراني - الرياض
55
22,368

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ موعد انطلاق برنامج الحصن الشهير في السعودية، لافتاً إلى أنه سيكون في سبتمبر المقبل على شاشة التلفزيون السعودي.

و"الحصن" هو برنامج مسابقات ترفيهي ياباني شهير أقيم لأول مرة عام 1986؛ حيث استمر إلى 1990 وعُرض على جزأين وشارك فيه الآلاف من اليابان وحظي بمشاهدات وشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم.

وكان عقد شراكة تمّ توقيعه عام 2017، مع الشركة اليابانية في طوكيو؛ لتنفيذ مشروع بناء قلعة "تاكيشي" التي عرفها العالم في البرنامج الشهير "الحصن" في العاصمة الرياض.

وصدر بيان توضيحي وقتها، مشيراً إلى أن مدة بناء القلعة سيستغرق 10 أشهر، وستكون مستوحاة من التراث العربي، وأن المسابقة أسبوعية بواقع 13 جولة تضم أكثر من 50 تحدياً ما بين تحديات قديمة وجديدة مخصّصة للمشروع، وتحدٍّ جديد كل أسبوع، إضافة إلى إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم.

وأوضح البيان أن البرنامج سيبث بواقع 13 حلقة في جميع الدول العربية، وسيستقبل أعداداً كبيرة من المشاركين كل أسبوع، وهناك متسابقون من جميع الدول العربية ولكل فئات المجتمع، وتخصيص جوائز ضخمة للمشاركين.

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26 ديسمبر
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