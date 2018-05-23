حصل فرحان بن حمد القحطاني على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في العقيدة والرد على شبهات الملحدين من جامعة أم درمان الإسلامية في جمهورية السودان.
"القحطاني" يحصل على الماجستير من جامعة أم درمان
حصل فرحان بن حمد القحطاني على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في العقيدة والرد على شبهات الملحدين من جامعة أم درمان الإسلامية في جمهورية السودان.
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"القحطاني" يحصل على الماجستير من جامعة أم درمانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-23
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:29 AM
"القحطاني" يحصل على الماجستير من جامعة أم درمان
حصل فرحان بن حمد القحطاني على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في العقيدة والرد على شبهات الملحدين من جامعة أم درمان الإسلامية في جمهورية السودان.
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