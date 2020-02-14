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انطلاق فعاليات مهرجان القراءة الحرة الـ 19 غداً بالرياض

تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع "التعليم"

تنطلق فعاليات "مهرجان القراءة الحرة 19" لطلاب وطالبات التعليم غداً في العاصمة الرياض، وذلك ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوعين على التوالي ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز حب القراءة لدى الطلاب والطالبات وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة.

وتسعى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى تعزيز جهودها في نشر الوعي القرائي عبر تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالقراءة وترسيخ مفهوم حب القراءة لدى أفراد المجتمع، بالتعاون مع وزارة التعليم العام التي تمثل الحلقة الأولى والأقوى في مسيرة البناء.

ويُعد هذا المجال المفتاح المركزي للتطوير والتقدم وبناء الحضارات في كافة المجالات واللبنة الأساسية في تكوين الشخصية لدى النشء وتنمية القيم الفكرية والروحية.

وقد تم تخصيص مكتبة متنقلة بزيارات ميدانية للمرحلة المتوسطة ودورة قرائية للمرحلة الثانوية في فرع المكتبة بخريص وتخصيص مكتبة الطفل بفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمربع لإقامة فعاليات المهرجان لطلاب المرحلة الابتدائية وتجهيزها بكل ما يلزم من الإمكانات التقنية والأجهزة الحديثة وبث المواد المشوقة والمناسبة من خلال شاشات العرض الرامية لتقوية العلاقة بين الطفل والكتاب وتعزيز ثقته بنفسه لاكتساب العلوم المختلفة.

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انطلاق فعاليات مهرجان القراءة الحرة الـ 19 غداً بالرياض
سبق

تنطلق فعاليات "مهرجان القراءة الحرة 19" لطلاب وطالبات التعليم غداً في العاصمة الرياض، وذلك ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوعين على التوالي ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز حب القراءة لدى الطلاب والطالبات وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة.

وتسعى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى تعزيز جهودها في نشر الوعي القرائي عبر تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالقراءة وترسيخ مفهوم حب القراءة لدى أفراد المجتمع، بالتعاون مع وزارة التعليم العام التي تمثل الحلقة الأولى والأقوى في مسيرة البناء.

ويُعد هذا المجال المفتاح المركزي للتطوير والتقدم وبناء الحضارات في كافة المجالات واللبنة الأساسية في تكوين الشخصية لدى النشء وتنمية القيم الفكرية والروحية.

وقد تم تخصيص مكتبة متنقلة بزيارات ميدانية للمرحلة المتوسطة ودورة قرائية للمرحلة الثانوية في فرع المكتبة بخريص وتخصيص مكتبة الطفل بفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمربع لإقامة فعاليات المهرجان لطلاب المرحلة الابتدائية وتجهيزها بكل ما يلزم من الإمكانات التقنية والأجهزة الحديثة وبث المواد المشوقة والمناسبة من خلال شاشات العرض الرامية لتقوية العلاقة بين الطفل والكتاب وتعزيز ثقته بنفسه لاكتساب العلوم المختلفة.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
06:26 PM

انطلاق فعاليات مهرجان القراءة الحرة الـ 19 غداً بالرياض

تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع "التعليم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تنطلق فعاليات "مهرجان القراءة الحرة 19" لطلاب وطالبات التعليم غداً في العاصمة الرياض، وذلك ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوعين على التوالي ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز حب القراءة لدى الطلاب والطالبات وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة.

وتسعى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى تعزيز جهودها في نشر الوعي القرائي عبر تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالقراءة وترسيخ مفهوم حب القراءة لدى أفراد المجتمع، بالتعاون مع وزارة التعليم العام التي تمثل الحلقة الأولى والأقوى في مسيرة البناء.

ويُعد هذا المجال المفتاح المركزي للتطوير والتقدم وبناء الحضارات في كافة المجالات واللبنة الأساسية في تكوين الشخصية لدى النشء وتنمية القيم الفكرية والروحية.

وقد تم تخصيص مكتبة متنقلة بزيارات ميدانية للمرحلة المتوسطة ودورة قرائية للمرحلة الثانوية في فرع المكتبة بخريص وتخصيص مكتبة الطفل بفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمربع لإقامة فعاليات المهرجان لطلاب المرحلة الابتدائية وتجهيزها بكل ما يلزم من الإمكانات التقنية والأجهزة الحديثة وبث المواد المشوقة والمناسبة من خلال شاشات العرض الرامية لتقوية العلاقة بين الطفل والكتاب وتعزيز ثقته بنفسه لاكتساب العلوم المختلفة.

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