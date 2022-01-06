تخريب 30 قبرًا للمسلمين في ألمانيا من قبل مجهولين

مطالبات بإلقاء القبض على المهاجمين وتقديمهم للعدالة

تحقق شرطة مدينة "إزرلون" الألمانية في حادثة تعرض أكثر من 30 قبرًا للمسلمين في مقبرة مدينة "إزرلون" للهدم والتخريب، بشكل متزامن من قبل مجهولين.

وتقدم عدد من المسلمين بشكاوى للشرطة عن تعرّض المقابر لهجوم من قبل أشخاص مجهولين قاموا بالعبث بالمقبرة، وفروا هاربين.

وتجمّع أكثر من 300 شخص من المتطوعين إلى جانب نواب برلمانيين منهم أمين عام الحزب الديمقراطي المسيحي؛ للاعتراض على الهجوم على المقابر والمسلمين، مطالبين بضرورة إلقاء القبض على المهاجمين وتقديمهم للعدالة.