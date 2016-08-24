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خبراء يحذرون: هذا الدواء قد يؤدي إلى الإصابة بفشل الكبد

تعليقًا على حالة امرأة بريطانية احتاجت لزرع كبد

تعليقًا على حالة امرأة بريطانية خمسينية، حذّر باحثون متخصصون من تناول الكثير من مسكنات الألم؛ لأنها قد تكون خطيرة على الكبد، وخاصة دواء الإيبوبروفين الذي قد يؤدي إلى فشل الكبد.

وحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية؛ فقد استهدفت إحدى الدراسات نُشرت نتائجها في المكتبة الوطنية للصحة البريطانية، تحليل سُمية الإيبوبروفين وأمراض الكبد بشكل أكبر.

وقد أبلغت عن حالة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 59 عامًا عولجت بإيبوبروفين (600 ملغ ثلاث مرات يوميًّا) لألم في الفخذ أصيبت باليرقان والتعب بعد خمسة أيام، وتم إدخالها إلى مستشفى وتوقف الدواء.

وفي هذا الإطار، أظهرت النتائج المعملية ارتفاعات ملحوظة بمستويات ناقلة الأمين في المصل والبيليروبين؛ وهي صبغة كيميائية يتم إنتاجها في الكبد والطحال، بمقدار 20 ملغم/ ديسيلتر. فيما استمر ضعف أداء المرأة وتطور لديها الاستسقاء والضعف الكلوي، وبعد 10 أسابيع خضعت لعملية ناجحة لزرع الكبد.

العديد من حالات فشل الكبد مرتبط بالإيبوبروفين

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "إكسبريس"، أن الدراسة أشارت إلى أن الإصابة الكبدية الواضحة سريريًّا بسبب الإيبوبروفين نادرة جدًّا؛ ولكنها يمكن أن تكون شديدة، وقد تم وصف العديد من حالات فشل الكبد الحاد المرتبطة بالإيبوبروفين، والتي تؤدي إلى الوفاة أو الحاجة لزراعة الكبد؛ مشددة على ضرورة استشارة الطبيب عند تناول الإيبوبروفين إذا كان الشخص مصابًا بمرض في الكبد؛ لأن هناك خطرًا نادرًا بفشل الكبد؛ فيما تنصح بالتوقف الفوري عن تناوله إذا شعر الشخص بالغثيان أو التعب أو نقص الطاقة والحكة واصفرار الجلد أو ابيضاض العينين مع ألم بالجزء العلوي الأيمن من البطن وأعراض تشبه الأنفلونزا.

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خبراء يحذرون: هذا الدواء قد يؤدي إلى الإصابة بفشل الكبد
سبق

تعليقًا على حالة امرأة بريطانية خمسينية، حذّر باحثون متخصصون من تناول الكثير من مسكنات الألم؛ لأنها قد تكون خطيرة على الكبد، وخاصة دواء الإيبوبروفين الذي قد يؤدي إلى فشل الكبد.

وحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية؛ فقد استهدفت إحدى الدراسات نُشرت نتائجها في المكتبة الوطنية للصحة البريطانية، تحليل سُمية الإيبوبروفين وأمراض الكبد بشكل أكبر.

وقد أبلغت عن حالة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 59 عامًا عولجت بإيبوبروفين (600 ملغ ثلاث مرات يوميًّا) لألم في الفخذ أصيبت باليرقان والتعب بعد خمسة أيام، وتم إدخالها إلى مستشفى وتوقف الدواء.

وفي هذا الإطار، أظهرت النتائج المعملية ارتفاعات ملحوظة بمستويات ناقلة الأمين في المصل والبيليروبين؛ وهي صبغة كيميائية يتم إنتاجها في الكبد والطحال، بمقدار 20 ملغم/ ديسيلتر. فيما استمر ضعف أداء المرأة وتطور لديها الاستسقاء والضعف الكلوي، وبعد 10 أسابيع خضعت لعملية ناجحة لزرع الكبد.

العديد من حالات فشل الكبد مرتبط بالإيبوبروفين

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "إكسبريس"، أن الدراسة أشارت إلى أن الإصابة الكبدية الواضحة سريريًّا بسبب الإيبوبروفين نادرة جدًّا؛ ولكنها يمكن أن تكون شديدة، وقد تم وصف العديد من حالات فشل الكبد الحاد المرتبطة بالإيبوبروفين، والتي تؤدي إلى الوفاة أو الحاجة لزراعة الكبد؛ مشددة على ضرورة استشارة الطبيب عند تناول الإيبوبروفين إذا كان الشخص مصابًا بمرض في الكبد؛ لأن هناك خطرًا نادرًا بفشل الكبد؛ فيما تنصح بالتوقف الفوري عن تناوله إذا شعر الشخص بالغثيان أو التعب أو نقص الطاقة والحكة واصفرار الجلد أو ابيضاض العينين مع ألم بالجزء العلوي الأيمن من البطن وأعراض تشبه الأنفلونزا.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
09:45 AM

خبراء يحذرون: هذا الدواء قد يؤدي إلى الإصابة بفشل الكبد

تعليقًا على حالة امرأة بريطانية احتاجت لزرع كبد

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أيمن حسن - الرياض
0
6,147

تعليقًا على حالة امرأة بريطانية خمسينية، حذّر باحثون متخصصون من تناول الكثير من مسكنات الألم؛ لأنها قد تكون خطيرة على الكبد، وخاصة دواء الإيبوبروفين الذي قد يؤدي إلى فشل الكبد.

وحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية؛ فقد استهدفت إحدى الدراسات نُشرت نتائجها في المكتبة الوطنية للصحة البريطانية، تحليل سُمية الإيبوبروفين وأمراض الكبد بشكل أكبر.

وقد أبلغت عن حالة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 59 عامًا عولجت بإيبوبروفين (600 ملغ ثلاث مرات يوميًّا) لألم في الفخذ أصيبت باليرقان والتعب بعد خمسة أيام، وتم إدخالها إلى مستشفى وتوقف الدواء.

وفي هذا الإطار، أظهرت النتائج المعملية ارتفاعات ملحوظة بمستويات ناقلة الأمين في المصل والبيليروبين؛ وهي صبغة كيميائية يتم إنتاجها في الكبد والطحال، بمقدار 20 ملغم/ ديسيلتر. فيما استمر ضعف أداء المرأة وتطور لديها الاستسقاء والضعف الكلوي، وبعد 10 أسابيع خضعت لعملية ناجحة لزرع الكبد.

العديد من حالات فشل الكبد مرتبط بالإيبوبروفين

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "إكسبريس"، أن الدراسة أشارت إلى أن الإصابة الكبدية الواضحة سريريًّا بسبب الإيبوبروفين نادرة جدًّا؛ ولكنها يمكن أن تكون شديدة، وقد تم وصف العديد من حالات فشل الكبد الحاد المرتبطة بالإيبوبروفين، والتي تؤدي إلى الوفاة أو الحاجة لزراعة الكبد؛ مشددة على ضرورة استشارة الطبيب عند تناول الإيبوبروفين إذا كان الشخص مصابًا بمرض في الكبد؛ لأن هناك خطرًا نادرًا بفشل الكبد؛ فيما تنصح بالتوقف الفوري عن تناوله إذا شعر الشخص بالغثيان أو التعب أو نقص الطاقة والحكة واصفرار الجلد أو ابيضاض العينين مع ألم بالجزء العلوي الأيمن من البطن وأعراض تشبه الأنفلونزا.

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