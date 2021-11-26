النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
منع السماح بدخول غير المواطنين القادمين منها

"الداخلية": تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابواي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني وإليها

تفرّد وإتاحة وطفرات.. التوسعة السعودية الثالثة بالحرم تفتح ذراعيها للمصلين

منظومة خدمات متكاملة.. تكييف وإضاءة وصوت وفق أعلى المقاييس العالمية

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين؛ حيث تشكل مساحات التوسعة إضافة مهمة في استقبالهم؛ نظرًا لما تحويه من أعداد كبيرة للمصليات، إضافة إلى تنظيمها المتفرد في التعامل مع الحشود وإتاحة الممرات بين مختلف المصليات.

كما تشمل التوسعة الساحات ومنها الغربية التي تضم دورات مياه وممرات رحبة، بالرغم من استمرار الأعمال، إلا أنها تسهم ببعض أجزائها في مواسم العمرة، إضافةً إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة للمصلين.

وأكد مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام المهندس وليد المسعودي، أنه تم تشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة الرأسية ما بين أدوار مبنى التوسعة لسهولة تنقل المصلين، وتشغيل نظام التكييف بما يتناسب مع حالة الطقس إلكترونيًا ونظام إضاءة تعمل وفق مقاييس تراعي حاجة العين بصريًّا، ونظام الصوت الذي يتلاءم مع كل موقع بنظام إلكتروني آلي وأنظمة مكافحة الحريق آليًّا.

وأوضح "المسعودي" أنه تتوافر داخل التوسعة خدمات متكاملة، من تأمين السجاد وتعطيره، وتقديم سقيا زمزم مبرد، وتأمين المصاحف بلغات مختلفة، مما يهيئ الأجواء الروحانية لقاصدي المسجد الحرام لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

واختتم حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمتابعة المستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، في توفير أجود وأفضل الخدمات وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- خاصة في ظل ما يجده المسجد الحرام من عناية واهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفرّد وإتاحة وطفرات.. التوسعة السعودية الثالثة بالحرم تفتح ذراعيها للمصلين
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين؛ حيث تشكل مساحات التوسعة إضافة مهمة في استقبالهم؛ نظرًا لما تحويه من أعداد كبيرة للمصليات، إضافة إلى تنظيمها المتفرد في التعامل مع الحشود وإتاحة الممرات بين مختلف المصليات.

كما تشمل التوسعة الساحات ومنها الغربية التي تضم دورات مياه وممرات رحبة، بالرغم من استمرار الأعمال، إلا أنها تسهم ببعض أجزائها في مواسم العمرة، إضافةً إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة للمصلين.

وأكد مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام المهندس وليد المسعودي، أنه تم تشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة الرأسية ما بين أدوار مبنى التوسعة لسهولة تنقل المصلين، وتشغيل نظام التكييف بما يتناسب مع حالة الطقس إلكترونيًا ونظام إضاءة تعمل وفق مقاييس تراعي حاجة العين بصريًّا، ونظام الصوت الذي يتلاءم مع كل موقع بنظام إلكتروني آلي وأنظمة مكافحة الحريق آليًّا.

وأوضح "المسعودي" أنه تتوافر داخل التوسعة خدمات متكاملة، من تأمين السجاد وتعطيره، وتقديم سقيا زمزم مبرد، وتأمين المصاحف بلغات مختلفة، مما يهيئ الأجواء الروحانية لقاصدي المسجد الحرام لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

واختتم حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمتابعة المستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، في توفير أجود وأفضل الخدمات وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- خاصة في ظل ما يجده المسجد الحرام من عناية واهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
07:26 PM

تفرّد وإتاحة وطفرات.. التوسعة السعودية الثالثة بالحرم تفتح ذراعيها للمصلين

منظومة خدمات متكاملة.. تكييف وإضاءة وصوت وفق أعلى المقاييس العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,271

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين؛ حيث تشكل مساحات التوسعة إضافة مهمة في استقبالهم؛ نظرًا لما تحويه من أعداد كبيرة للمصليات، إضافة إلى تنظيمها المتفرد في التعامل مع الحشود وإتاحة الممرات بين مختلف المصليات.

كما تشمل التوسعة الساحات ومنها الغربية التي تضم دورات مياه وممرات رحبة، بالرغم من استمرار الأعمال، إلا أنها تسهم ببعض أجزائها في مواسم العمرة، إضافةً إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة للمصلين.

وأكد مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام المهندس وليد المسعودي، أنه تم تشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة الرأسية ما بين أدوار مبنى التوسعة لسهولة تنقل المصلين، وتشغيل نظام التكييف بما يتناسب مع حالة الطقس إلكترونيًا ونظام إضاءة تعمل وفق مقاييس تراعي حاجة العين بصريًّا، ونظام الصوت الذي يتلاءم مع كل موقع بنظام إلكتروني آلي وأنظمة مكافحة الحريق آليًّا.

وأوضح "المسعودي" أنه تتوافر داخل التوسعة خدمات متكاملة، من تأمين السجاد وتعطيره، وتقديم سقيا زمزم مبرد، وتأمين المصاحف بلغات مختلفة، مما يهيئ الأجواء الروحانية لقاصدي المسجد الحرام لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

واختتم حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمتابعة المستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، في توفير أجود وأفضل الخدمات وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- خاصة في ظل ما يجده المسجد الحرام من عناية واهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,368
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,286

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة