تفرّد وإتاحة وطفرات.. التوسعة السعودية الثالثة بالحرم تفتح ذراعيها للمصلين

منظومة خدمات متكاملة.. تكييف وإضاءة وصوت وفق أعلى المقاييس العالمية

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين؛ حيث تشكل مساحات التوسعة إضافة مهمة في استقبالهم؛ نظرًا لما تحويه من أعداد كبيرة للمصليات، إضافة إلى تنظيمها المتفرد في التعامل مع الحشود وإتاحة الممرات بين مختلف المصليات.



كما تشمل التوسعة الساحات ومنها الغربية التي تضم دورات مياه وممرات رحبة، بالرغم من استمرار الأعمال، إلا أنها تسهم ببعض أجزائها في مواسم العمرة، إضافةً إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة للمصلين.



وأكد مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام المهندس وليد المسعودي، أنه تم تشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة الرأسية ما بين أدوار مبنى التوسعة لسهولة تنقل المصلين، وتشغيل نظام التكييف بما يتناسب مع حالة الطقس إلكترونيًا ونظام إضاءة تعمل وفق مقاييس تراعي حاجة العين بصريًّا، ونظام الصوت الذي يتلاءم مع كل موقع بنظام إلكتروني آلي وأنظمة مكافحة الحريق آليًّا.



وأوضح "المسعودي" أنه تتوافر داخل التوسعة خدمات متكاملة، من تأمين السجاد وتعطيره، وتقديم سقيا زمزم مبرد، وتأمين المصاحف بلغات مختلفة، مما يهيئ الأجواء الروحانية لقاصدي المسجد الحرام لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.



واختتم حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمتابعة المستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، في توفير أجود وأفضل الخدمات وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- خاصة في ظل ما يجده المسجد الحرام من عناية واهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة.