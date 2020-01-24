الأوقاف الفلسطينية: إحراق مسجد جنوب القدس جريمة واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين

تم تلطيخه بكتابات عنصرية من قِبَل إرهابيين يهود

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الجريمة النكراء التي وقعت فجر اليوم الجمعة في مسجد البدرية القديم في قرية شرفات جنوب القدس المحتلة، والتي أدت إلى إحراق المسجد وتلطيخه بكتابات عنصرية من قِبَل إرهابيين يهود.

وبيّن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، في بيان، أن إحراق المسجد يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين؛ مضيفًا أن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم.

وأوضح أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين؛ معتبرًا أن هذا الاعتداء عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات.

وأضاف: أن تكرار الاعتداءات على المقدسات من حرق وإغلاق ومنع الأذان؛ ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال؛ معتبرًا أن هذه الجريمة قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة.

وطالَبَ "أبو الرب" المؤسسات الإسلامية الدولية كمنظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية، بأن تعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي فاقت كل وصف.