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"رويترز": ناقلة النفط "فرنت ألتير" غرقت في خليج عمان

"فانج": كانت تحمل 75 ألف طن من النفتا.. أُنقِذ جميع طاقمها

قالت وكالة "رويترز": إن ناقلة النفط فرنت ألتير، غرقت في خليج عمان.

وكانت ناقلتان للنفط قد تعرّضتا اليوم لحادث في بحر عمان.. وأشارت "رويترز" نقلًا عن مصادر في الشحن البحري والتجارة، أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير؛ بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وقال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط: إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط، تعرضت لهجوم في وقت سابق يوم الخميس.

وقال "وو آي- فانج" رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لـ"رويترز": كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا، عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبًا، بتوقيت تايوان (04:00 بتوقيت جرينتش)، وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

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"رويترز": ناقلة النفط "فرنت ألتير" غرقت في خليج عمان
سبق

قالت وكالة "رويترز": إن ناقلة النفط فرنت ألتير، غرقت في خليج عمان.

وكانت ناقلتان للنفط قد تعرّضتا اليوم لحادث في بحر عمان.. وأشارت "رويترز" نقلًا عن مصادر في الشحن البحري والتجارة، أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير؛ بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وقال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط: إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط، تعرضت لهجوم في وقت سابق يوم الخميس.

وقال "وو آي- فانج" رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لـ"رويترز": كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا، عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبًا، بتوقيت تايوان (04:00 بتوقيت جرينتش)، وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
01:48 PM

"رويترز": ناقلة النفط "فرنت ألتير" غرقت في خليج عمان

"فانج": كانت تحمل 75 ألف طن من النفتا.. أُنقِذ جميع طاقمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة "رويترز": إن ناقلة النفط فرنت ألتير، غرقت في خليج عمان.

وكانت ناقلتان للنفط قد تعرّضتا اليوم لحادث في بحر عمان.. وأشارت "رويترز" نقلًا عن مصادر في الشحن البحري والتجارة، أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير؛ بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وقال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط: إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط، تعرضت لهجوم في وقت سابق يوم الخميس.

وقال "وو آي- فانج" رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لـ"رويترز": كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا، عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبًا، بتوقيت تايوان (04:00 بتوقيت جرينتش)، وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

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