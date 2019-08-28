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"المالكي" مساعدًا لمدير إدارة الإشراف التربوي لشؤون المكاتب

صدر قرار مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الطائف فهاد الذويبي، بتكليف سلمان بن سالم المالكي، مساعدًا لمدير إدارة الإشراف التربوي لشؤون المكاتب، لمدة عام دراسي قابل للتجديد.

ويعد "المالكي" من الكوادر الشابة والمؤهلة والطموحة، بتعليم الطائف.

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"المالكي" مساعدًا لمدير إدارة الإشراف التربوي لشؤون المكاتب
سبق

صدر قرار مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الطائف فهاد الذويبي، بتكليف سلمان بن سالم المالكي، مساعدًا لمدير إدارة الإشراف التربوي لشؤون المكاتب، لمدة عام دراسي قابل للتجديد.

ويعد "المالكي" من الكوادر الشابة والمؤهلة والطموحة، بتعليم الطائف.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
07:54 PM

"المالكي" مساعدًا لمدير إدارة الإشراف التربوي لشؤون المكاتب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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صدر قرار مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الطائف فهاد الذويبي، بتكليف سلمان بن سالم المالكي، مساعدًا لمدير إدارة الإشراف التربوي لشؤون المكاتب، لمدة عام دراسي قابل للتجديد.

ويعد "المالكي" من الكوادر الشابة والمؤهلة والطموحة، بتعليم الطائف.

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