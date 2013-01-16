أكثر من 315 مدينة أمريكية تحمل أسماء عربية.. منها "مكة والمدينة والقدس"

من بينها: مكة والمدينة والقدس والنيل وفلسطين والإسكندرية

تنتشر في الولايات المتحدة الامريكية مئات المدن والقرى التي تحمل أسماء عربية ودينية، من بينها أسماء: "مكة والمدينة والقدس والنيل وفلسطين والإسكندرية" وغيرها.

ويقدّر أسماء المدن والبلدات والقرى التي تحمل أسماء عربية بأكثر من 315، ويرى المختصون أن كثيراً من هذه الأسماء جاء في القرن الـ 19، حيث كان الغربيون ينظرون إلى منطقة الشرق الأوسط كمصدر مهم للإلهام وتستهويهم الثقافة واللغة العربية .

وتوجد في الولايات المتحدة الامريكية 3 مدن صغيرة اسمها "مكة"؛ تقع إحداها في ولايات كاليفورنيا، والثانية في إنديانا، والثالثة في أوهايو، إلى جانب 18 مدينة وبلدات تحمل "مدينة"، خمس منها تقع في تكساس، وست مدن باسم "القدس".

كما تنتشر مدن صغيرة ومقاطعات ومحافظات بأسماء لبنان والإسكندرية ومصر، وكازابلانكا، وتونس، والأردن، والسودان، وسورية، وقرطاج، وبغداد وبابل، والقاهرة، وبيت لحم، والخليل، والجزائر، والشام، وعدن .