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اختفاء أثر مسنّ مئوي جنوب الدوادمي.. ذهب في اللقطة الأخيرة إلى قطيع إبله

يعاني ضعف ذاكرة ونظرٍ وأسرته تناشد إبلاغ الأمن أو الاتصال حال العثور عليه

تبحث أسرة مُسنّ في محافظة الدوادمي غرب الرياض، عن والدهم المسن الذي غادر المنزل على مركبته من نوع "جيب شاص" واختفى أثره منذ أمس الأربعاء.

وذكر ابن أخيه مرزوق العتيبي، أن المفقود يُدعى سعد مطيلق الحافي وعمره يقارب المائة عام، ويعاني من ضعف في الذاكرة والسمع والنظر، وقد غادر المنزل على مركبته التي تحمل لوحة رقم (ا ط ا ٢٦٩٣) منذ عصر أمس الأربعاء إلى موقع الإبل الخاصة به جنوب المحافظة، ولم يُعثر له على أثر من حينه.

وناشد "العتيبي" الجميع ممن يلاحظه أو مركبته، إبلاغ عمليات الأمن أو الاتصال على الرقم: (٠٥٠٥٤٩٢٠٣٩).

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اختفاء أثر مسنّ مئوي جنوب الدوادمي.. ذهب في اللقطة الأخيرة إلى قطيع إبله
سبق

تبحث أسرة مُسنّ في محافظة الدوادمي غرب الرياض، عن والدهم المسن الذي غادر المنزل على مركبته من نوع "جيب شاص" واختفى أثره منذ أمس الأربعاء.

وذكر ابن أخيه مرزوق العتيبي، أن المفقود يُدعى سعد مطيلق الحافي وعمره يقارب المائة عام، ويعاني من ضعف في الذاكرة والسمع والنظر، وقد غادر المنزل على مركبته التي تحمل لوحة رقم (ا ط ا ٢٦٩٣) منذ عصر أمس الأربعاء إلى موقع الإبل الخاصة به جنوب المحافظة، ولم يُعثر له على أثر من حينه.

وناشد "العتيبي" الجميع ممن يلاحظه أو مركبته، إبلاغ عمليات الأمن أو الاتصال على الرقم: (٠٥٠٥٤٩٢٠٣٩).

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:41 PM

اختفاء أثر مسنّ مئوي جنوب الدوادمي.. ذهب في اللقطة الأخيرة إلى قطيع إبله

يعاني ضعف ذاكرة ونظرٍ وأسرته تناشد إبلاغ الأمن أو الاتصال حال العثور عليه

A A A
فهد الغبيوي - الدوادمي
17
26,563

تبحث أسرة مُسنّ في محافظة الدوادمي غرب الرياض، عن والدهم المسن الذي غادر المنزل على مركبته من نوع "جيب شاص" واختفى أثره منذ أمس الأربعاء.

وذكر ابن أخيه مرزوق العتيبي، أن المفقود يُدعى سعد مطيلق الحافي وعمره يقارب المائة عام، ويعاني من ضعف في الذاكرة والسمع والنظر، وقد غادر المنزل على مركبته التي تحمل لوحة رقم (ا ط ا ٢٦٩٣) منذ عصر أمس الأربعاء إلى موقع الإبل الخاصة به جنوب المحافظة، ولم يُعثر له على أثر من حينه.

وناشد "العتيبي" الجميع ممن يلاحظه أو مركبته، إبلاغ عمليات الأمن أو الاتصال على الرقم: (٠٥٠٥٤٩٢٠٣٩).

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