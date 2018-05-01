النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد الإعلام الرياضي ينظم دورة مكثفة للإعلاميين قبل المونديال

بالتعاون مع مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء الدورة التأهيلية المكثفة للإعلاميين المشاركين في تغطية مونديال روسيا ٢٠١٨م بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل برعاية وتنظيم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية.

ويهدف البرنامج إلى إيصال الإعلامي السعودي إلى درجة مقبولة من الإلمام بعدة جوانب أهمها التعريف بالعلاقات السعودية الروسية، وتعريف بمفردات أساسية من اللغة الروسية، وكذلك التعريف بأهم مؤسسات الرياضة الروسية المكلفة بتنظيم كأس العالم وبعض المدن التي تستضيف المنتخب السعودي "موسكو -روستوف -فولغا غراد"، وثقافة وسلوك المشجع الرياضي الروسي.

وخصص الوقت في اليوم الأول من الساعة الرابعة إلى السادسة لتعريف شامل بدولة روسيا سياسيًّا وثقافيًّا وجغرافيًّا واجتماعيًّا، بينما خصص الوقت من بعد صلاة المغرب حتى السابعة والنصف للمصطلحات العامة في اللغة الروسية والكلمات التي تهم الإعلامي في الأماكن العامة مثل المطارات والملاعب والمطاعم وغيرها من المرافق العامة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد الإعلام الرياضي ينظم دورة مكثفة للإعلاميين قبل المونديال
سبق

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء الدورة التأهيلية المكثفة للإعلاميين المشاركين في تغطية مونديال روسيا ٢٠١٨م بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل برعاية وتنظيم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية.

ويهدف البرنامج إلى إيصال الإعلامي السعودي إلى درجة مقبولة من الإلمام بعدة جوانب أهمها التعريف بالعلاقات السعودية الروسية، وتعريف بمفردات أساسية من اللغة الروسية، وكذلك التعريف بأهم مؤسسات الرياضة الروسية المكلفة بتنظيم كأس العالم وبعض المدن التي تستضيف المنتخب السعودي "موسكو -روستوف -فولغا غراد"، وثقافة وسلوك المشجع الرياضي الروسي.

وخصص الوقت في اليوم الأول من الساعة الرابعة إلى السادسة لتعريف شامل بدولة روسيا سياسيًّا وثقافيًّا وجغرافيًّا واجتماعيًّا، بينما خصص الوقت من بعد صلاة المغرب حتى السابعة والنصف للمصطلحات العامة في اللغة الروسية والكلمات التي تهم الإعلامي في الأماكن العامة مثل المطارات والملاعب والمطاعم وغيرها من المرافق العامة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:25 PM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:21 PM

اتحاد الإعلام الرياضي ينظم دورة مكثفة للإعلاميين قبل المونديال

بالتعاون مع مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
57

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء الدورة التأهيلية المكثفة للإعلاميين المشاركين في تغطية مونديال روسيا ٢٠١٨م بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل برعاية وتنظيم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية.

ويهدف البرنامج إلى إيصال الإعلامي السعودي إلى درجة مقبولة من الإلمام بعدة جوانب أهمها التعريف بالعلاقات السعودية الروسية، وتعريف بمفردات أساسية من اللغة الروسية، وكذلك التعريف بأهم مؤسسات الرياضة الروسية المكلفة بتنظيم كأس العالم وبعض المدن التي تستضيف المنتخب السعودي "موسكو -روستوف -فولغا غراد"، وثقافة وسلوك المشجع الرياضي الروسي.

وخصص الوقت في اليوم الأول من الساعة الرابعة إلى السادسة لتعريف شامل بدولة روسيا سياسيًّا وثقافيًّا وجغرافيًّا واجتماعيًّا، بينما خصص الوقت من بعد صلاة المغرب حتى السابعة والنصف للمصطلحات العامة في اللغة الروسية والكلمات التي تهم الإعلامي في الأماكن العامة مثل المطارات والملاعب والمطاعم وغيرها من المرافق العامة.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,407
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,095
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,175
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,298

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة