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"الإسلامية" تبرم عقدَيْن بأكثر من 20 مليونًا لصيانة 140 مسجدًا بالمنطقة المركزية بمكة

ضمن خطة الوزارة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.. بمتابعة "آل الشيخ"

أبرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقدَيْن بتكلفة تجاوزت الـ20 مليون ريال؛ وذلك لصيانة 140 من مساجد المنطقة المركزية الواقعة بجوار الحرم بمكة المكرمة، في إطار خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن للعام الجاري ١٤٤٠هـ.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، في تصريح له بهذا الشأن أنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، وبمتابعة شخصية من الوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يتم تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وأنهت الوزارة التعاقد مع مؤسستَين وطنيتَين لصيانة مساجد المنطقة المركزية الواقعة "حول الحرم" والمساجد الكبرى ومساجد حجوزات السيارات في مداخل مكة المكرمة، لمدة ثلاث سنوات، وشملت 140 جامعا ومسجدًّا.

وأكد "الخامري" أن هذين العقدين يأتيان إضافة للعقود التي تم إبرامها مؤخرًا لعدد كبير من المساجد والجوامع الواقعة بالعاصمة المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن. لافتًا إلى أن من ضمن الاشتراطات للعقدين العمل على مدار الساعة، وتوفير عمالة مدربة وعاملات مدربات، إلى جانب تأمين مستلزمات النظافة والصيانة الفورية كافة بأعلى المواصفات والمعايير التي تضمن خدمة متميزة للمساجد ومرتاديها.

وبيّن "الخامري" أن الوزارة لا تألو جهدًا في تقديم كل التسهيلات والخدمات لحجاج بيت الله الكرام، وتسعى دائمًا لتحقيق ذلك تماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

واختتم الدكتور سالم الخامري تصريحه مزجيًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لكل ما يخدم بيوت الله، ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية. ‫

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية" تبرم عقدَيْن بأكثر من 20 مليونًا لصيانة 140 مسجدًا بالمنطقة المركزية بمكة
سبق

أبرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقدَيْن بتكلفة تجاوزت الـ20 مليون ريال؛ وذلك لصيانة 140 من مساجد المنطقة المركزية الواقعة بجوار الحرم بمكة المكرمة، في إطار خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن للعام الجاري ١٤٤٠هـ.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، في تصريح له بهذا الشأن أنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، وبمتابعة شخصية من الوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يتم تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وأنهت الوزارة التعاقد مع مؤسستَين وطنيتَين لصيانة مساجد المنطقة المركزية الواقعة "حول الحرم" والمساجد الكبرى ومساجد حجوزات السيارات في مداخل مكة المكرمة، لمدة ثلاث سنوات، وشملت 140 جامعا ومسجدًّا.

وأكد "الخامري" أن هذين العقدين يأتيان إضافة للعقود التي تم إبرامها مؤخرًا لعدد كبير من المساجد والجوامع الواقعة بالعاصمة المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن. لافتًا إلى أن من ضمن الاشتراطات للعقدين العمل على مدار الساعة، وتوفير عمالة مدربة وعاملات مدربات، إلى جانب تأمين مستلزمات النظافة والصيانة الفورية كافة بأعلى المواصفات والمعايير التي تضمن خدمة متميزة للمساجد ومرتاديها.

وبيّن "الخامري" أن الوزارة لا تألو جهدًا في تقديم كل التسهيلات والخدمات لحجاج بيت الله الكرام، وتسعى دائمًا لتحقيق ذلك تماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

واختتم الدكتور سالم الخامري تصريحه مزجيًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لكل ما يخدم بيوت الله، ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية. ‫

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
12:47 AM

"الإسلامية" تبرم عقدَيْن بأكثر من 20 مليونًا لصيانة 140 مسجدًا بالمنطقة المركزية بمكة

ضمن خطة الوزارة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.. بمتابعة "آل الشيخ"

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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أبرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقدَيْن بتكلفة تجاوزت الـ20 مليون ريال؛ وذلك لصيانة 140 من مساجد المنطقة المركزية الواقعة بجوار الحرم بمكة المكرمة، في إطار خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن للعام الجاري ١٤٤٠هـ.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، في تصريح له بهذا الشأن أنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، وبمتابعة شخصية من الوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يتم تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وأنهت الوزارة التعاقد مع مؤسستَين وطنيتَين لصيانة مساجد المنطقة المركزية الواقعة "حول الحرم" والمساجد الكبرى ومساجد حجوزات السيارات في مداخل مكة المكرمة، لمدة ثلاث سنوات، وشملت 140 جامعا ومسجدًّا.

وأكد "الخامري" أن هذين العقدين يأتيان إضافة للعقود التي تم إبرامها مؤخرًا لعدد كبير من المساجد والجوامع الواقعة بالعاصمة المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن. لافتًا إلى أن من ضمن الاشتراطات للعقدين العمل على مدار الساعة، وتوفير عمالة مدربة وعاملات مدربات، إلى جانب تأمين مستلزمات النظافة والصيانة الفورية كافة بأعلى المواصفات والمعايير التي تضمن خدمة متميزة للمساجد ومرتاديها.

وبيّن "الخامري" أن الوزارة لا تألو جهدًا في تقديم كل التسهيلات والخدمات لحجاج بيت الله الكرام، وتسعى دائمًا لتحقيق ذلك تماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

واختتم الدكتور سالم الخامري تصريحه مزجيًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لكل ما يخدم بيوت الله، ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية. ‫

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