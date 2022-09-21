مستشفى عفيف: عمل العيادات الخارجية مستمر خلال إجازة اليوم الوطني

يبدأ استقبال المراجعين من الساعة ٨ صباحاً حتى ٤ مساءً

نوهت إدارة مستشفى عفيف العام، للمرضى والمراجعين بأن مواعيد استقبالهم في العيادات الخارجية خلال إجازة اليوم الوطني كما هي، وأن العمل مستمر في العيادات.

وأوضحت الإدارة، أن عمل العيادات الخارجية مستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً كالمعتاد.