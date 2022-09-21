النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى عفيف: عمل العيادات الخارجية مستمر خلال إجازة اليوم الوطني

يبدأ استقبال المراجعين من الساعة ٨ صباحاً حتى ٤ مساءً

نوهت إدارة مستشفى عفيف العام، للمرضى والمراجعين بأن مواعيد استقبالهم في العيادات الخارجية خلال إجازة اليوم الوطني كما هي، وأن العمل مستمر في العيادات.

وأوضحت الإدارة، أن عمل العيادات الخارجية مستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً كالمعتاد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى عفيف: عمل العيادات الخارجية مستمر خلال إجازة اليوم الوطني
سبق

نوهت إدارة مستشفى عفيف العام، للمرضى والمراجعين بأن مواعيد استقبالهم في العيادات الخارجية خلال إجازة اليوم الوطني كما هي، وأن العمل مستمر في العيادات.

وأوضحت الإدارة، أن عمل العيادات الخارجية مستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً كالمعتاد.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
05:03 PM

مستشفى عفيف: عمل العيادات الخارجية مستمر خلال إجازة اليوم الوطني

يبدأ استقبال المراجعين من الساعة ٨ صباحاً حتى ٤ مساءً

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
115

نوهت إدارة مستشفى عفيف العام، للمرضى والمراجعين بأن مواعيد استقبالهم في العيادات الخارجية خلال إجازة اليوم الوطني كما هي، وأن العمل مستمر في العيادات.

وأوضحت الإدارة، أن عمل العيادات الخارجية مستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً كالمعتاد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,829
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,008
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,979
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,554

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة