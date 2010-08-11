"التركي": نجاح الحج هذا العام يؤكد القدرات التنظيمية الكبيرة للمملكة

قال: لمس الجميع الجهود والأعمال التي نُفذت لتصعيد حجاج

رفع المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي؛ التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح خطط على ما تحقق من نتائج حتى الآن، والتي تعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتيسير وتسهيل نسك الحج، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في جميع الأماكن التي يؤدون فيها النسك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك في زيارتهم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة.



وقال "التركي" خلال المؤتمر الصحفي الثالث للجهات المشاركة في موسم حج هذا العام الذي عُقد في منى اليوم: النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية تعكس كذلك مستوى القدرات التنظيمية التي وصلت إليها قوات الأمن في المملكة العربية السعودية والجهات التنظيمية الأخرى، التي مكّنت الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان؛ حيث شاهد الجميع المرونة في حركة السير على جميع الطرق، سواء داخل المشاعر المقدسة أو خارجها, وحسن التنظيم في دخول الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، واتجاههم لمنشأة الجمارات وإلى المسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة، والتي نقلتها شبكات التلفزة في جميع دول العالم.



وأضاف: لمس الجميع الجهود والأعمال التي نُفّذت وتمت لتصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى ومن مكة المكرمة يوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفات ووقوفهم فيها, ونفرتهم منها إلى مزدلفة، وعودتهم فجر هذا اليوم إلى مشعر منى؛ حيث قاموا برمي جمرة العقبة وأدّوا طواف الإفاضة بأمن وأمان وطمأنينة.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي أن نقل الحجاج أمس من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى، تم بسلاسة كبيرة، من خلال عدة مسارات هي قطار المشاعر الذي نقل 350 ألف حاج، والنقل الترددي بالحافلات الذي خدم أكثر من 800 ألف حاج.

وقال: المسار الثالث هو النقل بنظام الرد والردين، والرابع هو السير على الأقدام من عرفات مباشرة إلى مزدلفة ثم إلى منى وهو مسار يفضله بعض الحجاج.

وأشار إلى أن جميع وسائل النقل سارت بصورة سلسة جداً، بناء على الخطط المسبقة، مؤكداً أن معدل تعطل الحافلات كان متدنياً جداً مقارنة بالسنوات الماضية.

وأعاد "قاضي" التأكيد على أهمية تقيد جميع الجهات والقائمين على حملات الحج بالجداول المعدة لخروج الحجاج من مخيماتهم لرمي الجمرات تفاديا لأي ازدحام.

وقال متحدث وزارة الحج والعمرة: الوزارة خصصت رقماً مجانياً لتلقي أي استفسارات أو ملاحظات وهو (8004304444)، وعدد التائهين الذي تمت إعادتهم إلى أماكن سكنهم في مخيمات المشاعر المقدسة بلغ أكثر من 15 ألفاً، منهم 3700 في منى والبقية كانوا في مشعر عرفات منهم 4 أطفال، والأكثر منهم كانوا يخرجون من المخيمات باتجاه جبل الرحمة ثم لا يستطيعون معرفة طرق العودة إلى أماكن حملاتهم؛ لأنهم لا يحرصون على أخذ عناوين دقيقة لمواقعهم الأصلية، ولكن بفضل الجهود المشتركة للجهات العاملة في الحج تم إعادتهم إلى المخيمات قبل النفرة.

وعرض فيلم مرئي عن جاهزية المشاعر المقدسة وتكامل خدمات جميع الجهات العاملة في خدمة الحجاج في 350 ألف خيمة في مشعري عرفات ومنى.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ أن حركة حشود الحجاج أثناء تنقلهم ما بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام ومشعر رمي الجمرات تمت بكل سهولة ويسر وبانسيابية وفق ما كان معداً له من خطط مسبقة.

وقال: المرحلة الثالثة انتهت، وقد بدأت منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم المرحلة الرابعة التي تتمثل في الأعمال والمهام التي تقوم بها قوات الحج لمواكبة حركة الحجاج وتنقلهم في يوم النحر، ابتداء من نفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى فرميهم للجمار ومن ثم توجههم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والإفاضة، متطلعاً إلى أن تكون نتائج المرحلة الرابعة إيجابية كما كانت المراحل السابقة.

وتطرق "الشويرخ" إلى المرحلة الخامسة التي تمثل إدارة وتنظيم الحشود والخطط المرورية المتعلقة بها يومي 11 و12 واليوم الـ13 للمتأخرين، راجياً لحجاج بيت الله أن يتمون حجهم بكل يسر وسهولة.

وكشف الأرقام النهاية للإحصائيات الناتجة عما قامت بها الأجهزة الأمنية في مختلف مناطق المملكة، إذ بلغ عدد مكاتب الحج الوهمية 288 مكتباً وهمياً، والمعادون الذين لا يحملون تصاريح حج رسمية 40.352 شخصاً، والمركبات المعادة لمخالفتها لأنظمة الحج 244.485 مركبة، كما تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق عدد من المخالفين البالغ عددهم 7.027 مقيماً تم أخذ بصماتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق أنظمة مخالفة الحج.

وأردف: تم الشروع في تطبيق النظام على 130 ناقلاً قاموا بنقل الحجاج بطريقة غير رسمية، فيما تمت إعادة 533.006 محرمين من داخل العاصمة المقدسة، ونتطلع أن يحالف المراحل المقبلة لخطط إدارة وتنظيم الحشود أن يحالفها النجاح والتوفيق.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي أن قوات الدفاع المدني بالحج استكملت أعمالها وخطتها لهذا العام حيث استقبلت قوة عرفة حجاج بيت الله الحرام بخطة انتشار كاملة لفرق الدفاع المدني ووحدة التدخل السريع ووحدات الإسناد.

وقال: رافقت هذه الحالة حالة جوية كانت متوقعة بعد متابعة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهذا جزء من خطة الدفاع المدني المتمثل في الاستعداد المسبق وما تبعها من إجراءات.

وأضاف: اتخذت إجراءات وقائية منها قيام ضباط المسح الجيولوجي التابعين للدفاع المدني بأعمال مسح لأنفاق السيول وقنوات التصريف وكل المواقع في المشاعر المقدسة ومنها مشعر عرفة، وكذلك التأكد من كفاءتها وأدائها لعملها في حال بدأت الحالة المطرية.

وأردف: تأكد الإشراف الوقائي من إقامة وانشائية مخيمات المشاعر في وقت مبكر ومقاومتها لشدة الرياح والعزل الكهربائي، وتم التأكد منها بالإجراءات الاستباقية مما ساعدت أثناء هطول الأمطار يوم أمس في عدم تسجيل أي حالة أو حادث جراء هذه الأمطار.

وذكر "الحمادي" أن قوات الدفاع المدني في مشعر مزدلفة استقبلت حجاج بيت الله الحرام بالانتشار والاستعداد والجاهزية، وفي مشعر منى أيضا نفذ أكثر من 2642 جولة تفتيشية على مخيمات الحجاج للتأكد المحافظة على إجراءات السلامة المطبقة والتأكد من عدم وجود أي مسببات للحوادث وفي حال رصدت يتم التعامل معها بشكل سريع جداً.

وأشار إلى أن قوة دعم الجمرات بالدفاع المدني انتشرت في كل أدوار المنشأة، وعملت على تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية، ونقل الحالات إلى نقاط الإخلاء الطبي وهي عدد قليل جداً.

وأوضح أن خطة قوة دعم الجمرات تضمنت انتشار أفراد فرق الرصد في كل أنفاق المشاة والمركبات؛ لقياس نسبة الهواء وجودته ومتابعة ذلك مع أفراد المرور بخصوص تنقل المركبات.

وقال: في المسجد الحرام كانت هناك جهود مضاعفة للدفاع المدني في أدوار المسجد الحرام والساحات الخارجية من خلال نقاط الإخلاء الطبي وتقديم كافة خدمات الدفاع المدني وفق المهام المحددة.