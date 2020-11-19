النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 319 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 441 خلال الـ24 ساعة الماضية

غرفة الشرقية: منفذ جديدة عرعر خطوة داعمة للقطاع الخاص بالمملكة والعراق

يفتح بابًا كبيرًا من التعاون والتبادل التجاري وزيادة حركة مرور المسافرين

نوهت غرفة الشرقية بأهمية افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين المملكة ودولة العراق بشكل رسمي، أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي: إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي خطوة مهمة وكبيرة ومرتكز رئيس من مرتكزاتنا تجاه دول الجوار العربي، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا قويًا للقطاع الخاص في البلدين وما تنطوي عليه من فتح باب كبير من التعاون والتبادل التجاري، وزيادة مرور حركة المسافرين، وإقامة المشروعات الاستثمارية النوعية بيننا وبين الأشقاء العراقيين.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ، تفاؤله بإعادة افتتاح المنفذ الحدودي، بقوله: نتقدم جميعًا كقطاع أعمال من الصناعيين بالشكر والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- بإعادة افتتاح معبر جديدة عرعر الحدودي، والذي بدوره ستكون الأسواق العراقية أقرب، باختصار المسافة بين مدننا الصناعية والأسواق العراقية، فهي فرصة لتنامي صادراتنا إلى الشعب العراقي الشقيق.

في السياق نفسه رفع عضو مجلس إدارة الغرفة بندر الجابري التهاني إلى قيادة المملكة والشقيق العراق وإلى جميع أبناء الشعبين الشقيقين، بعودة معبر جديدة عرعر للعمل، مشيرًا إلى أنها رسالة تؤكد من جانب مساعي بلادنا دومًا إلى التعاون والوقوف بجوار الأشقاء العرب، وتعني من جانب آخر المزيد من المعاملات بزيادة حركة النقل البري إلى العراق، وبالتالي تعزيز الاستثمارات ذات الطابع اللوجستي.

بدوره يرى رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان أن إعادة افتتاح معبر جديدة عرعر الحدودي مع دولة العراق الشقيق، سيعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين؛ حيث زيادة النشاط التجاري وحركة شاحنات البضائع والركاب، مؤكدًا أنه تأسيس وترسيخ لمرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
غرفة الشرقية: منفذ جديدة عرعر خطوة داعمة للقطاع الخاص بالمملكة والعراق
سبق

نوهت غرفة الشرقية بأهمية افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين المملكة ودولة العراق بشكل رسمي، أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي: إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي خطوة مهمة وكبيرة ومرتكز رئيس من مرتكزاتنا تجاه دول الجوار العربي، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا قويًا للقطاع الخاص في البلدين وما تنطوي عليه من فتح باب كبير من التعاون والتبادل التجاري، وزيادة مرور حركة المسافرين، وإقامة المشروعات الاستثمارية النوعية بيننا وبين الأشقاء العراقيين.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ، تفاؤله بإعادة افتتاح المنفذ الحدودي، بقوله: نتقدم جميعًا كقطاع أعمال من الصناعيين بالشكر والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- بإعادة افتتاح معبر جديدة عرعر الحدودي، والذي بدوره ستكون الأسواق العراقية أقرب، باختصار المسافة بين مدننا الصناعية والأسواق العراقية، فهي فرصة لتنامي صادراتنا إلى الشعب العراقي الشقيق.

في السياق نفسه رفع عضو مجلس إدارة الغرفة بندر الجابري التهاني إلى قيادة المملكة والشقيق العراق وإلى جميع أبناء الشعبين الشقيقين، بعودة معبر جديدة عرعر للعمل، مشيرًا إلى أنها رسالة تؤكد من جانب مساعي بلادنا دومًا إلى التعاون والوقوف بجوار الأشقاء العرب، وتعني من جانب آخر المزيد من المعاملات بزيادة حركة النقل البري إلى العراق، وبالتالي تعزيز الاستثمارات ذات الطابع اللوجستي.

بدوره يرى رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان أن إعادة افتتاح معبر جديدة عرعر الحدودي مع دولة العراق الشقيق، سيعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين؛ حيث زيادة النشاط التجاري وحركة شاحنات البضائع والركاب، مؤكدًا أنه تأسيس وترسيخ لمرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء بين البلدين.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
04:01 PM

غرفة الشرقية: منفذ جديدة عرعر خطوة داعمة للقطاع الخاص بالمملكة والعراق

يفتح بابًا كبيرًا من التعاون والتبادل التجاري وزيادة حركة مرور المسافرين

A A A
حامد العلي - الدمام
0
45

نوهت غرفة الشرقية بأهمية افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين المملكة ودولة العراق بشكل رسمي، أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي: إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي خطوة مهمة وكبيرة ومرتكز رئيس من مرتكزاتنا تجاه دول الجوار العربي، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا قويًا للقطاع الخاص في البلدين وما تنطوي عليه من فتح باب كبير من التعاون والتبادل التجاري، وزيادة مرور حركة المسافرين، وإقامة المشروعات الاستثمارية النوعية بيننا وبين الأشقاء العراقيين.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ، تفاؤله بإعادة افتتاح المنفذ الحدودي، بقوله: نتقدم جميعًا كقطاع أعمال من الصناعيين بالشكر والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- بإعادة افتتاح معبر جديدة عرعر الحدودي، والذي بدوره ستكون الأسواق العراقية أقرب، باختصار المسافة بين مدننا الصناعية والأسواق العراقية، فهي فرصة لتنامي صادراتنا إلى الشعب العراقي الشقيق.

في السياق نفسه رفع عضو مجلس إدارة الغرفة بندر الجابري التهاني إلى قيادة المملكة والشقيق العراق وإلى جميع أبناء الشعبين الشقيقين، بعودة معبر جديدة عرعر للعمل، مشيرًا إلى أنها رسالة تؤكد من جانب مساعي بلادنا دومًا إلى التعاون والوقوف بجوار الأشقاء العرب، وتعني من جانب آخر المزيد من المعاملات بزيادة حركة النقل البري إلى العراق، وبالتالي تعزيز الاستثمارات ذات الطابع اللوجستي.

بدوره يرى رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان أن إعادة افتتاح معبر جديدة عرعر الحدودي مع دولة العراق الشقيق، سيعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين؛ حيث زيادة النشاط التجاري وحركة شاحنات البضائع والركاب، مؤكدًا أنه تأسيس وترسيخ لمرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,947
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,556
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة