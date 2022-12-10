النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "مرور جدة" يشن حملة على منتهكي مواقف ذوي الاحتياجات

للأسبوع الثالث على التوالي

شنت إدارة مرور محافظة جدة حملة لضبط المركبات التي تقف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المواقع في المحافظة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضح مدير إدارة مرور محافظة جدة، العميد سليمان بن عبدالله الزكري، أن فرق السير رصدت اليوم عددًا من المركبات المخالفة في مواقع متعددة، منها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبعض المواقع بمحافظة رابغ، وتمت مخالفتها وفق النظام.

ودعا العميد الزكري الجميع لاحترام تلك المواقف المخصصة للفئة الغالية في المجتمع، واعتبر هذه المواقف من أبسط حقوقهم مذكرًا هؤلاء المعتدين بأنه وجب علينا من منطلق تعليمات ديننا الحنيف احترام خصوصيات هذه الفئة الغالية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "مرور جدة" يشن حملة على منتهكي مواقف ذوي الاحتياجات
سبق

شنت إدارة مرور محافظة جدة حملة لضبط المركبات التي تقف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المواقع في المحافظة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضح مدير إدارة مرور محافظة جدة، العميد سليمان بن عبدالله الزكري، أن فرق السير رصدت اليوم عددًا من المركبات المخالفة في مواقع متعددة، منها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبعض المواقع بمحافظة رابغ، وتمت مخالفتها وفق النظام.

ودعا العميد الزكري الجميع لاحترام تلك المواقف المخصصة للفئة الغالية في المجتمع، واعتبر هذه المواقف من أبسط حقوقهم مذكرًا هؤلاء المعتدين بأنه وجب علينا من منطلق تعليمات ديننا الحنيف احترام خصوصيات هذه الفئة الغالية.


08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
08:54 PM

شاهد.. "مرور جدة" يشن حملة على منتهكي مواقف ذوي الاحتياجات

للأسبوع الثالث على التوالي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
9,113

شنت إدارة مرور محافظة جدة حملة لضبط المركبات التي تقف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المواقع في المحافظة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضح مدير إدارة مرور محافظة جدة، العميد سليمان بن عبدالله الزكري، أن فرق السير رصدت اليوم عددًا من المركبات المخالفة في مواقع متعددة، منها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبعض المواقع بمحافظة رابغ، وتمت مخالفتها وفق النظام.

ودعا العميد الزكري الجميع لاحترام تلك المواقف المخصصة للفئة الغالية في المجتمع، واعتبر هذه المواقف من أبسط حقوقهم مذكرًا هؤلاء المعتدين بأنه وجب علينا من منطلق تعليمات ديننا الحنيف احترام خصوصيات هذه الفئة الغالية.


شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة