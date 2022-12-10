شاهد.. "مرور جدة" يشن حملة على منتهكي مواقف ذوي الاحتياجات

للأسبوع الثالث على التوالي

شنت إدارة مرور محافظة جدة حملة لضبط المركبات التي تقف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المواقع في المحافظة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضح مدير إدارة مرور محافظة جدة، العميد سليمان بن عبدالله الزكري، أن فرق السير رصدت اليوم عددًا من المركبات المخالفة في مواقع متعددة، منها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبعض المواقع بمحافظة رابغ، وتمت مخالفتها وفق النظام.

ودعا العميد الزكري الجميع لاحترام تلك المواقف المخصصة للفئة الغالية في المجتمع، واعتبر هذه المواقف من أبسط حقوقهم مذكرًا هؤلاء المعتدين بأنه وجب علينا من منطلق تعليمات ديننا الحنيف احترام خصوصيات هذه الفئة الغالية.



