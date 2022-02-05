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"الداخلية" تضبط 13279 مخالفاً لأنظمة الإقامة وتتوعّد مَن يساعدهم بالسجن وغرامة مليونية

خلال أسبوع واحد بجميع مناطق المملكة.. الإيقاع بـ 10 متورطين في نقلهم وإيوائهم وتشغيلهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 24 / 6 / 1443 هـ؛ الموافق 27 / 1 / 2022 م حتى 1 / 7 / 1443هـ؛ الموافق 2 / 2 / 2022 م، عن ضبط (13279) مخالفًا، منهم (6712) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4789) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1778) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (283) شخصًا، (55%) منهم يمنيو الجنسية، و(42%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (51) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (97357) وافداً مخالفًا، منهم (86561) رجلاً، و(10796) امرأة.

وتمّت إحالة (86222) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2342) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7227) مخالفًا.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وحثّت الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

وزارة الداخلية الحملات الميدانية المشتركة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تضبط 13279 مخالفاً لأنظمة الإقامة وتتوعّد مَن يساعدهم بالسجن وغرامة مليونية
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 24 / 6 / 1443 هـ؛ الموافق 27 / 1 / 2022 م حتى 1 / 7 / 1443هـ؛ الموافق 2 / 2 / 2022 م، عن ضبط (13279) مخالفًا، منهم (6712) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4789) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1778) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (283) شخصًا، (55%) منهم يمنيو الجنسية، و(42%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (51) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (97357) وافداً مخالفًا، منهم (86561) رجلاً، و(10796) امرأة.

وتمّت إحالة (86222) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2342) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7227) مخالفًا.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وحثّت الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
01:14 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:30 PM

"الداخلية" تضبط 13279 مخالفاً لأنظمة الإقامة وتتوعّد مَن يساعدهم بالسجن وغرامة مليونية

خلال أسبوع واحد بجميع مناطق المملكة.. الإيقاع بـ 10 متورطين في نقلهم وإيوائهم وتشغيلهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,196

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 24 / 6 / 1443 هـ؛ الموافق 27 / 1 / 2022 م حتى 1 / 7 / 1443هـ؛ الموافق 2 / 2 / 2022 م، عن ضبط (13279) مخالفًا، منهم (6712) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4789) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1778) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (283) شخصًا، (55%) منهم يمنيو الجنسية، و(42%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (51) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (97357) وافداً مخالفًا، منهم (86561) رجلاً، و(10796) امرأة.

وتمّت إحالة (86222) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2342) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7227) مخالفًا.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وحثّت الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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