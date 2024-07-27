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"التحالف" يُسقط طائرة حوثية "مسيّرة" استهدفت جازان

أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأكّد "المالكي"؛ أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يُسقط طائرة حوثية "مسيّرة" استهدفت جازان
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأكّد "المالكي"؛ أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
01:52 PM
اخر تعديل
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
01:17 AM

"التحالف" يُسقط طائرة حوثية "مسيّرة" استهدفت جازان

أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
7,243

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأكّد "المالكي"؛ أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

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