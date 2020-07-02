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التحالف يعلن بدء عملية نوعية للرد على "الحوثيين".. و"المالكي":  سنقطع الأيادي التي تستهدف السعودية

قال: تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بدء تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه ⁧#المملكة.

وقال المالكي اليوم في مؤتمر صحفي: على الحوثيين التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين بالسعودية، وسنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية.

وأضاف: القيادات الإرهابية من مليشيا الحوثي لن يتم التهاون معها.

وقال: تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة.

وأضاف متحدث التحالف: على المليشيا والقيادات الإيرانية في ⁧#صنعاء⁩ التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين.


وعرض المالكي خلال المؤتمر صوراً لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، وصوراً لشحنة أسلحة إيرانية مهربة تم ضبطها في إبريل الماضي.

وقال المالكي خلال المؤتمر: الأسلحة التي تستخدمها المليشيا إيرانية، وتم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

وكشف أن الصاروخ الذي حاول استهداف ⁧#الرياض⁩ بالستي إيراني الصنع.
وتابع المالكي: مليشيا الحوثي الإرهابية لم تلتزم بالهدنة، وهي رهينة بيد الإيرانيين و ⁧#إيران⁩ تخرق القرار الأممي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ⁧#اليمن⁩، والنظام الإيراني يتعمد تقويض الأمن الإقليمي.


وأضاف متحدث التحالف: بادرنا بوقف إطلاق النار، ولكن مليشيا الحوثي الإرهابية استمرت في إطلاق الصواريخ، وتم تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ وطائرات مسيرة تجاه ⁧#المملكة⁩.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف يعلن بدء عملية نوعية للرد على "الحوثيين".. و"المالكي":  سنقطع الأيادي التي تستهدف السعودية
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بدء تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه ⁧#المملكة.

وقال المالكي اليوم في مؤتمر صحفي: على الحوثيين التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين بالسعودية، وسنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية.

وأضاف: القيادات الإرهابية من مليشيا الحوثي لن يتم التهاون معها.

وقال: تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة.

وأضاف متحدث التحالف: على المليشيا والقيادات الإيرانية في ⁧#صنعاء⁩ التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين.


وعرض المالكي خلال المؤتمر صوراً لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، وصوراً لشحنة أسلحة إيرانية مهربة تم ضبطها في إبريل الماضي.

وقال المالكي خلال المؤتمر: الأسلحة التي تستخدمها المليشيا إيرانية، وتم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

وكشف أن الصاروخ الذي حاول استهداف ⁧#الرياض⁩ بالستي إيراني الصنع.
وتابع المالكي: مليشيا الحوثي الإرهابية لم تلتزم بالهدنة، وهي رهينة بيد الإيرانيين و ⁧#إيران⁩ تخرق القرار الأممي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ⁧#اليمن⁩، والنظام الإيراني يتعمد تقويض الأمن الإقليمي.


وأضاف متحدث التحالف: بادرنا بوقف إطلاق النار، ولكن مليشيا الحوثي الإرهابية استمرت في إطلاق الصواريخ، وتم تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ وطائرات مسيرة تجاه ⁧#المملكة⁩.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:28 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:30 PM

التحالف يعلن بدء عملية نوعية للرد على "الحوثيين".. و"المالكي":  سنقطع الأيادي التي تستهدف السعودية

قال: تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بدء تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه ⁧#المملكة.

وقال المالكي اليوم في مؤتمر صحفي: على الحوثيين التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين بالسعودية، وسنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية.

وأضاف: القيادات الإرهابية من مليشيا الحوثي لن يتم التهاون معها.

وقال: تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة.

وأضاف متحدث التحالف: على المليشيا والقيادات الإيرانية في ⁧#صنعاء⁩ التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين.


وعرض المالكي خلال المؤتمر صوراً لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، وصوراً لشحنة أسلحة إيرانية مهربة تم ضبطها في إبريل الماضي.

وقال المالكي خلال المؤتمر: الأسلحة التي تستخدمها المليشيا إيرانية، وتم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

وكشف أن الصاروخ الذي حاول استهداف ⁧#الرياض⁩ بالستي إيراني الصنع.
وتابع المالكي: مليشيا الحوثي الإرهابية لم تلتزم بالهدنة، وهي رهينة بيد الإيرانيين و ⁧#إيران⁩ تخرق القرار الأممي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ⁧#اليمن⁩، والنظام الإيراني يتعمد تقويض الأمن الإقليمي.


وأضاف متحدث التحالف: بادرنا بوقف إطلاق النار، ولكن مليشيا الحوثي الإرهابية استمرت في إطلاق الصواريخ، وتم تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ وطائرات مسيرة تجاه ⁧#المملكة⁩.

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