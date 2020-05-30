"تعليم الجوف" تجّهز مقار العمل لاستئناف عودة الموظفين

في ظل توفير كل السبل للوقاية من انتشار فيروس كورونا

أعدّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف خطة متكاملة لتهيئة مقار العمل لاستئناف عمل الموظفين والموظفات، بداية من يوم غدٍ الأحد وبشكل تدريجي، وحتى الحضور الكامل بتاريخ 22 شوال.

وشكّل المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، لجنة تنظيمية لاستئناف عمل الموظفين والموظفات وعودتهم لمقار عملهم، متطلعاً إلى توفير كل السبل للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المشتبه بها، ومراعاة الحالات الصحية للجميع مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة.

وأكد "الغامدي" أن الإدارة أنهت جميع التدابير اللازمة لاستقبال الموظفين والحرص على عمليات التعقيم المستمرة لجميع مقرات العمل وتوفير المعقمات اللازمة في أماكن بارزة وبتناول الجميع.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية خالد بن عبدالله الرويشد أنه تم تقسيم كل إدارة إلى مجموعتين بالنسب المخصصة لكل أسبوع إلى حين العودة التدريجية بنسبة 100٪.

وقال: أُرسلت نماذج للإدارات والمكاتب التعليمية تنظم نسبة الموظفين والموظفات الذين عليهم الحضور لمقار العمل في الأسبوعين الأول والثاني من عودة إجازة عيد الفطر المبارك.