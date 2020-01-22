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نائب أمير الرياض يتسلّم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440

ثمّن جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن

استقبل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وعددًا من مسؤولي الفرع الذين قدّموا له تقريرًا عن موسم الحج لعام 1440هـ.

واستعرض العسيري مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي المدينة المنورة؛ لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن، والعناية بهم وزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية؛ ليؤدوا نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود منسوبي الهيئة، ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

نائب أمير الرياض مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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نائب أمير الرياض يتسلّم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440
سبق

استقبل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وعددًا من مسؤولي الفرع الذين قدّموا له تقريرًا عن موسم الحج لعام 1440هـ.

واستعرض العسيري مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي المدينة المنورة؛ لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن، والعناية بهم وزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية؛ ليؤدوا نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود منسوبي الهيئة، ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
05:21 PM

نائب أمير الرياض يتسلّم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440

ثمّن جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وعددًا من مسؤولي الفرع الذين قدّموا له تقريرًا عن موسم الحج لعام 1440هـ.

واستعرض العسيري مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي المدينة المنورة؛ لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن، والعناية بهم وزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية؛ ليؤدوا نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود منسوبي الهيئة، ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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