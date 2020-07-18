السفير السعودي لدى موريتانيا يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية

"أحمد" يشيد بدور السعودية في دعم القضايا العربية ومجالات التنمية في بلاده

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري، اليوم وزير الشؤون الخارجية الموريتاني والتعاون في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمكتبه بالعاصمة نواكشوط.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها.

وأشاد وزير الخارجية الموريتاني خلال اللقاء بدور المملكة العربية السعودية الرائد في كل القضايا الدولية والعربية، وكذلك بمستوى الدعم المستمر من السعودية لجهود موريتانيا في مجالات التنمية، وفي مجال تعزيز الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل.