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شاهد.. "بلدية بارق" تغلق 9 محطات مخالفة وتزيل 10 سيارات تالفة

"آل مبشر" أكد استمرار الجولات الرقابية وحملة معالجة التشوُّه البصري

أغلقت رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق 9 محطات مخالفة؛ لم تطبِّق اشتراطات تحسين محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات، كما أزالت 10 سيارات تالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية بارق، المهندس محمد مرزن آل مبشر، أنه تم توجيه مراقبي الأسواق بمواصلة جولاتهم الرقابية على محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات ضمن حملة تحسين المحطات، وتم إغلاق تسع محطات مخالفة؛ لم تُطبِّق اشتراطات التحسين في بارق ومركز ثلوث المنظر.

وأضاف "آل مبشر": ضمن حملة معالجة التشوه البصري تم إزالة 10 سيارات تالفة في بارق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية بعد عدم التجاوب من مُلاكها. مشيرًا إلى أنه قد تم حصر أكثر من 40 سيارة، جارٍ العمل على إزالتها.

وأكد رئيس البلدية أنه سيتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، واستمرار حملة معالجة التشوه البصري.

بارق بلدية بارق محطات الوقود مراكز خدمة السيارات التشوه البصري إغلاق محطات مخالفة وإزالة سيارات تالفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "بلدية بارق" تغلق 9 محطات مخالفة وتزيل 10 سيارات تالفة
سبق

أغلقت رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق 9 محطات مخالفة؛ لم تطبِّق اشتراطات تحسين محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات، كما أزالت 10 سيارات تالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية بارق، المهندس محمد مرزن آل مبشر، أنه تم توجيه مراقبي الأسواق بمواصلة جولاتهم الرقابية على محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات ضمن حملة تحسين المحطات، وتم إغلاق تسع محطات مخالفة؛ لم تُطبِّق اشتراطات التحسين في بارق ومركز ثلوث المنظر.

وأضاف "آل مبشر": ضمن حملة معالجة التشوه البصري تم إزالة 10 سيارات تالفة في بارق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية بعد عدم التجاوب من مُلاكها. مشيرًا إلى أنه قد تم حصر أكثر من 40 سيارة، جارٍ العمل على إزالتها.

وأكد رئيس البلدية أنه سيتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، واستمرار حملة معالجة التشوه البصري.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
09:26 PM

شاهد.. "بلدية بارق" تغلق 9 محطات مخالفة وتزيل 10 سيارات تالفة

"آل مبشر" أكد استمرار الجولات الرقابية وحملة معالجة التشوُّه البصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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أغلقت رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق 9 محطات مخالفة؛ لم تطبِّق اشتراطات تحسين محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات، كما أزالت 10 سيارات تالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية بارق، المهندس محمد مرزن آل مبشر، أنه تم توجيه مراقبي الأسواق بمواصلة جولاتهم الرقابية على محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات ضمن حملة تحسين المحطات، وتم إغلاق تسع محطات مخالفة؛ لم تُطبِّق اشتراطات التحسين في بارق ومركز ثلوث المنظر.

وأضاف "آل مبشر": ضمن حملة معالجة التشوه البصري تم إزالة 10 سيارات تالفة في بارق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية بعد عدم التجاوب من مُلاكها. مشيرًا إلى أنه قد تم حصر أكثر من 40 سيارة، جارٍ العمل على إزالتها.

وأكد رئيس البلدية أنه سيتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، واستمرار حملة معالجة التشوه البصري.

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