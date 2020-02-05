وتابع: الأربعاء والخميس يغطي الزائر الجزيرة، والجمعة دفء على الجزيرة.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "مسار الزائر القطبي" الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية، والسبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع، والأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى.. ويتحرك جنوبًا الاثنين حتى جنوب العاصمة.

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن الزائر القطبي يدخل الشمالية الغربية، الجمعة، بإذن الله.

"كراني" يكشف خارطة مسارات الزائر القطبي.. تجمد يعود وصقيع يصل مداه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-05 أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن الزائر القطبي يدخل الشمالية الغربية، الجمعة، بإذن الله. وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "مسار الزائر القطبي" الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية، والسبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع، والأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى.. ويتحرك جنوبًا الاثنين حتى جنوب العاصمة. وأضاف: عودة التجمد على الشمال وصقيع يصل مداه جنوب الوسطى. وتابع: الأربعاء والخميس يغطي الزائر الجزيرة، والجمعة دفء على الجزيرة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 12:37 PM

"كراني" يكشف خارطة مسارات الزائر القطبي.. تجمد يعود وصقيع يصل مداه قال: الجمعة يدخل الشمالية الغربية والسبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع





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أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن الزائر القطبي يدخل الشمالية الغربية، الجمعة، بإذن الله.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "مسار الزائر القطبي" الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية، والسبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع، والأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى.. ويتحرك جنوبًا الاثنين حتى جنوب العاصمة.

وأضاف: عودة التجمد على الشمال وصقيع يصل مداه جنوب الوسطى.

وتابع: الأربعاء والخميس يغطي الزائر الجزيرة، والجمعة دفء على الجزيرة.