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"كراني" يكشف خارطة مسارات الزائر القطبي.. تجمد يعود وصقيع يصل مداه

قال: الجمعة يدخل الشمالية الغربية والسبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن الزائر القطبي يدخل الشمالية الغربية، الجمعة، بإذن الله.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "مسار الزائر القطبي" الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية، والسبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع، والأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى.. ويتحرك جنوبًا الاثنين حتى جنوب العاصمة.

وأضاف: عودة التجمد على الشمال وصقيع يصل مداه جنوب الوسطى.

وتابع: الأربعاء والخميس يغطي الزائر الجزيرة، والجمعة دفء على الجزيرة.

خبير الأرصاد حسن كراني مسار الزائر القطبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني" يكشف خارطة مسارات الزائر القطبي.. تجمد يعود وصقيع يصل مداه
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن الزائر القطبي يدخل الشمالية الغربية، الجمعة، بإذن الله.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "مسار الزائر القطبي" الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية، والسبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع، والأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى.. ويتحرك جنوبًا الاثنين حتى جنوب العاصمة.

وأضاف: عودة التجمد على الشمال وصقيع يصل مداه جنوب الوسطى.

وتابع: الأربعاء والخميس يغطي الزائر الجزيرة، والجمعة دفء على الجزيرة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
12:37 PM

"كراني" يكشف خارطة مسارات الزائر القطبي.. تجمد يعود وصقيع يصل مداه

قال: الجمعة يدخل الشمالية الغربية والسبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,945

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن الزائر القطبي يدخل الشمالية الغربية، الجمعة، بإذن الله.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "مسار الزائر القطبي" الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية، والسبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع، والأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى.. ويتحرك جنوبًا الاثنين حتى جنوب العاصمة.

وأضاف: عودة التجمد على الشمال وصقيع يصل مداه جنوب الوسطى.

وتابع: الأربعاء والخميس يغطي الزائر الجزيرة، والجمعة دفء على الجزيرة.

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