"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك

الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.