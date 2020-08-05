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"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك

الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
04:47 PM

"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك

الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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