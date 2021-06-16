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"سعود الطبية": بالون المعدة يفشل في الحفاظ على إنقاص الوزن

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية أن بالون المعدة لم تثبت فعاليته لإنقاص الوزن والحفاظ عليه.
وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في المدينة د.إبراهيم العنزي أنه من الممكن نزول 7% -15% من الوزن خلال 6 أشهر، ولكن الدراسات تبين أن دور البالون مؤقت ولا يفيد في إنقاص وزن مستديم، فأكثر من 75 % استعادوا أوزانهم فور إزالة البالون.
ونوه د.العنزي على أن نسبة السمنة في المجتمع السعودي تزداد سنويًا، ومعها تكثر الوسائل والطرق لإنقاص الوزن، وأكد على أن بالون المعدة يستعمل من أجل المساعدة في إنقاص الوزن عند المرضى، حيث يتم ابتلاعه أو وضعه عن طريق منظار المعدة ويملأ بسائل محلول ملحي أو بغاز نيتروجين ومنها ما يسمى بالكبسولة الذكية أو المبرمجة ليعطي شعورًا بالامتلاء، وبالتالي تقليل كمية الطعام ويستعمل في حالات معينه يختارها الطبيب المعالج ، أي أن الغاية منه هو إنقاص الوزن بشكل مؤقت للمرضى الذين سوف يتبعون علاجًا دوائيًا أو جراحيًا للبدانة من أجل تقليل مخاطر الجراحة والأمراض المتعلقة بالبدانة، أو للمرضى الذين كتلة جسمهم قليلة لأقل من 35 وليس من أجل إنقاص وزن طويل الأمد أبدا، فالبالون وسيلة مساعده وليس حل جذري إطلاقًا، وخاصة وأن هناك مخاطر قد تحدث عند من يقوم بعمل بالون فقد يحدث ألمًا وغثيانًا يستمر لعدة أيام، وربما يضطر الطبيب المعالج إلى إزالته مبكرًا لعدم تحمل المريض، وقد يسبب مضاعفات نادرة مثل تسريب المادة الموجودة داخل البالون ونزوله إلى الأمعاء مسببًا الانسدادات، وقد يسبب أيضًا التهاب البنكرياس أو قرحة المعدة وانثقابها.
وبين د.العنزي على أن بالون المعدة مفيد في حالات انتقائية لإنقاص الوزن مؤقتًا ولمساعدة الوسائل الأخرى أو لتقليل المخاطر قبل جراحات السمنة، ولا يوجد دليل على فعاليته في إنقاص الوزن طويل الأمد بل فشل البالون في ذلك، ويبقى تغيير نمط الحياة واتباع التغذية الصحية ضروريًا لنجاح أي طريقة لإنقاص الوزن.

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"سعود الطبية": بالون المعدة يفشل في الحفاظ على إنقاص الوزن
سبق

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية أن بالون المعدة لم تثبت فعاليته لإنقاص الوزن والحفاظ عليه.
وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في المدينة د.إبراهيم العنزي أنه من الممكن نزول 7% -15% من الوزن خلال 6 أشهر، ولكن الدراسات تبين أن دور البالون مؤقت ولا يفيد في إنقاص وزن مستديم، فأكثر من 75 % استعادوا أوزانهم فور إزالة البالون.
ونوه د.العنزي على أن نسبة السمنة في المجتمع السعودي تزداد سنويًا، ومعها تكثر الوسائل والطرق لإنقاص الوزن، وأكد على أن بالون المعدة يستعمل من أجل المساعدة في إنقاص الوزن عند المرضى، حيث يتم ابتلاعه أو وضعه عن طريق منظار المعدة ويملأ بسائل محلول ملحي أو بغاز نيتروجين ومنها ما يسمى بالكبسولة الذكية أو المبرمجة ليعطي شعورًا بالامتلاء، وبالتالي تقليل كمية الطعام ويستعمل في حالات معينه يختارها الطبيب المعالج ، أي أن الغاية منه هو إنقاص الوزن بشكل مؤقت للمرضى الذين سوف يتبعون علاجًا دوائيًا أو جراحيًا للبدانة من أجل تقليل مخاطر الجراحة والأمراض المتعلقة بالبدانة، أو للمرضى الذين كتلة جسمهم قليلة لأقل من 35 وليس من أجل إنقاص وزن طويل الأمد أبدا، فالبالون وسيلة مساعده وليس حل جذري إطلاقًا، وخاصة وأن هناك مخاطر قد تحدث عند من يقوم بعمل بالون فقد يحدث ألمًا وغثيانًا يستمر لعدة أيام، وربما يضطر الطبيب المعالج إلى إزالته مبكرًا لعدم تحمل المريض، وقد يسبب مضاعفات نادرة مثل تسريب المادة الموجودة داخل البالون ونزوله إلى الأمعاء مسببًا الانسدادات، وقد يسبب أيضًا التهاب البنكرياس أو قرحة المعدة وانثقابها.
وبين د.العنزي على أن بالون المعدة مفيد في حالات انتقائية لإنقاص الوزن مؤقتًا ولمساعدة الوسائل الأخرى أو لتقليل المخاطر قبل جراحات السمنة، ولا يوجد دليل على فعاليته في إنقاص الوزن طويل الأمد بل فشل البالون في ذلك، ويبقى تغيير نمط الحياة واتباع التغذية الصحية ضروريًا لنجاح أي طريقة لإنقاص الوزن.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
06:14 PM
اخر تعديل
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
10:53 PM

"سعود الطبية": بالون المعدة يفشل في الحفاظ على إنقاص الوزن

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,701

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية أن بالون المعدة لم تثبت فعاليته لإنقاص الوزن والحفاظ عليه.
وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في المدينة د.إبراهيم العنزي أنه من الممكن نزول 7% -15% من الوزن خلال 6 أشهر، ولكن الدراسات تبين أن دور البالون مؤقت ولا يفيد في إنقاص وزن مستديم، فأكثر من 75 % استعادوا أوزانهم فور إزالة البالون.
ونوه د.العنزي على أن نسبة السمنة في المجتمع السعودي تزداد سنويًا، ومعها تكثر الوسائل والطرق لإنقاص الوزن، وأكد على أن بالون المعدة يستعمل من أجل المساعدة في إنقاص الوزن عند المرضى، حيث يتم ابتلاعه أو وضعه عن طريق منظار المعدة ويملأ بسائل محلول ملحي أو بغاز نيتروجين ومنها ما يسمى بالكبسولة الذكية أو المبرمجة ليعطي شعورًا بالامتلاء، وبالتالي تقليل كمية الطعام ويستعمل في حالات معينه يختارها الطبيب المعالج ، أي أن الغاية منه هو إنقاص الوزن بشكل مؤقت للمرضى الذين سوف يتبعون علاجًا دوائيًا أو جراحيًا للبدانة من أجل تقليل مخاطر الجراحة والأمراض المتعلقة بالبدانة، أو للمرضى الذين كتلة جسمهم قليلة لأقل من 35 وليس من أجل إنقاص وزن طويل الأمد أبدا، فالبالون وسيلة مساعده وليس حل جذري إطلاقًا، وخاصة وأن هناك مخاطر قد تحدث عند من يقوم بعمل بالون فقد يحدث ألمًا وغثيانًا يستمر لعدة أيام، وربما يضطر الطبيب المعالج إلى إزالته مبكرًا لعدم تحمل المريض، وقد يسبب مضاعفات نادرة مثل تسريب المادة الموجودة داخل البالون ونزوله إلى الأمعاء مسببًا الانسدادات، وقد يسبب أيضًا التهاب البنكرياس أو قرحة المعدة وانثقابها.
وبين د.العنزي على أن بالون المعدة مفيد في حالات انتقائية لإنقاص الوزن مؤقتًا ولمساعدة الوسائل الأخرى أو لتقليل المخاطر قبل جراحات السمنة، ولا يوجد دليل على فعاليته في إنقاص الوزن طويل الأمد بل فشل البالون في ذلك، ويبقى تغيير نمط الحياة واتباع التغذية الصحية ضروريًا لنجاح أي طريقة لإنقاص الوزن.

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