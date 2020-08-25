بدعم "سلمان للإغاثة".. الصحة العالمية تُجري 110.340 جلسة غسيل كلوي في اليمن

استشعارًا لأهمية الجانب الصحي واستفاد منها 5.500 مريض معرضون للفشل الكلوي

أجرت منظمة الصحة العالمية ما يقارب 110.340 جلسة للغسيل الكلوي في أكثر من محافظة يمنية استفاد منها 5.500 مريض مُعرّضون لخطر الإصابة بالفشل الكلوي؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأسهمت هذه الجلسات التي جرت بمراكز وعيادات غسيل الكلى باليمن، في رفع الضرر والتخفيف من معاناة الكثير من المرضى.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية، لتعزيز الجوانب الصحية في العديد من البلدان، خصوصًا اليمن الشقيق.

يُذكر أن المركز قدّم منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي، 218 مشروعًا صحيًّا متنوعًا شَمِلَ جميع المحافظات اليمنية؛ وذلك استشعارًا منه بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.