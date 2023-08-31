الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطار أبها الدولي

شدّد على وقوفه إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

أدانت الأردن الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخّخة المسيرة، وكان آخرها استهداف مطار أبها الدولي مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع جميع القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وشدّدت الوزارة على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، وأنّ أمن البلدين واحد لا يتجزّأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.