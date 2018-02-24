"المطلق": 99% من معاملات البنوك مع الأفراد في السعودية "إسلامية"

أكد أن "التمويل مقابل رهن العقار للبنك" أمر جائز من الناحية الشرعية

أعرب عضو هيئة كبار العُلَماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عن قناعته بأن الأغلبية المطلقة من معاملات البنوك مع الأفراد في المملكة تعتبر "إسلامية".

وقال "المطلق": أكاد أجزم بأن أكثر من 99٪ من معاملات البنوك في المملكة مع الأفراد غالبها إسلامي، ونؤكد جواز التمويل مقابل رهن العقار للبنك.

جاء ذلك في معرض ردّ "المطلق" في برنامجه الاسبوعي " استديو الجمعة " أمس المذاع على اذاعة "نداء الاسلام"، على سؤال بشأن حكم رهن الارض لدى احد البنوك من اجل الحصول على قرض لشراء "فيلا".

وأضاف "المطلق": معاملة البنوك الآن غالبها إسلامي، خصوصا معاملة الأفراد.

وأردف: إذا أعطاك البنك قرضا وهو يسميه "تمويل" فإنه يكون في مقابل بيع شيء، مثلا أرز أو حديد أو قطن أو أي شيء يبيعونه لك ، ويرهنون أرضك، فهذا أمر لا بأس به .