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"نقل المدينة" يحذر من سيول تقطع طريق "صفينة المهد" نتيجة فتح السد

‪ دعا السائقين للحيطة وتهدئة السرعة لسلامة الجميع

حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمحافظة مهد الذهب من السيول، نظرًا لفتح السد وعبور المياه على الطريق.

كما دعا فرع "النقل" بالمدينة المنورة السائقين علو الطريق للحيطة للحذر وتهدئة السرعة لسلامة الجميع.

وزارة النقل سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نقل المدينة" يحذر من سيول تقطع طريق "صفينة المهد" نتيجة فتح السد
سبق

حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمحافظة مهد الذهب من السيول، نظرًا لفتح السد وعبور المياه على الطريق.

كما دعا فرع "النقل" بالمدينة المنورة السائقين علو الطريق للحيطة للحذر وتهدئة السرعة لسلامة الجميع.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
01:32 AM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
04:02 AM

"نقل المدينة" يحذر من سيول تقطع طريق "صفينة المهد" نتيجة فتح السد

‪ دعا السائقين للحيطة وتهدئة السرعة لسلامة الجميع

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
1,179

حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمحافظة مهد الذهب من السيول، نظرًا لفتح السد وعبور المياه على الطريق.

كما دعا فرع "النقل" بالمدينة المنورة السائقين علو الطريق للحيطة للحذر وتهدئة السرعة لسلامة الجميع.

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