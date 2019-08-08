إصدار 600 تصريح إعلامي لدخول ممثلي وسائل الإعلام لصالات الحج

مطار جدة ينسق مع وزارة الإعلام سنوياً لإبراز حجم الجهود المبذولة

أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ٦٣٠ تصريح دخول لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية؛ وذلك لتغطية مرحلة قدوم ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام؛ بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة للحجاج في صالات المطار.

وتم إصدار تصاريح لممثلي قنوات "سكاي نيوز" و"الفرنسية" و"أسوشيتد برس" الأمريكية و"رويترز" وغيرها من وكالات الانباء ومحطات التلفزيون والصحف الأجنبية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية منها قنوات تلفزيونية، وصحف وإذاعات ومشاهير social media، بالإضافة إلى تصاريح دخول لمنسوبي الإدارات الإعلامية التابعة الجهات الحكومية والأمنية.

وأجرى مندوبو مختلف وسائل الإعلام مقابلات مع الحجاج القادمين، واطلعوا على الخدمات والإجراءات المقدمة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم مجمع صالات الحج وصالات المطار إلى مرحلة انهاء إجراءاتهم في منطقة الجوازات ثم الجمارك بأسرع وقت ممكن، ثم توجيههم لمنطقة الأمتعة والبلازا تمهيداً لنقلهم إلى المشاعر المقدسة.

واطلع الوفد على الخدمات والتجهيزات والتقنيات الحديثة التي يوفرها المطار لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في أقصر مدة زمنية ممكنة، مبدياً إعجابه بالخدمات المقدمة للحجاج في المجمع، وهو ما يعكس جهود المملكة في تسهيل إجراءاتهم منذ لحظة وصولهم.

وتفقّد الوفد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مجمع صالات المطار التي تستقبل يومياً عشرات الآلاف من الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، إضافة إلى زيارة الصالة المخصصة لمبادرة وزارة الداخلية "طريق مكة"، حيث استمع أعضاء الوفد لشرح من إدارة الجوازات عن الخدمات التي توفرها الصالة للحجاج تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ.

وقد عبروا خلال زيارتهم عن إعجابهم بما شاهدوا في المطار من تطور وسرعة في إنهاء إجراءات المسافرين في وقت قياسي، مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم.

وقال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمطار تركي بن معلوي الذيب لـ"سبق": إن الجهات الإعلامية التي تم الترخيص لها لتغطية مرحلة المغادرة تضم عدداً كبيراً من ممثلي وسائل الإعلام العالمية، حيث تتم دعوتهم كل عام بالتنسيق مع وزارة الإعلام.

وأضاف أن عدد التراخيص الإعلامية التي أصدرتها إدارة المطار حتى الآن بلغت ٦٣٠ ترخيصاً لوسائل إعلامية محلية وعربية وأجنبية يمثلون دولاً عربية وأوروبية وكذلك من شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا، يتقدمها "أسوشيتد برس" الأمريكية و"سكاي نيوز" والعديد من القنوات المتخصصة؛ وذلك بهدف تعريفهم على الخدمات والإمكانيات الحديثة بالمطار الجديد، بالإضافة إلى اطلاعهم على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم وحتى عودتهم بعد تأدية نسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها أكثر من ٢٧ جهة حكومية وأهلية تشرف عليها الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة في إدارة المطار.

ولفت إلى أن أعضاء الوفد الإعلامي اطلعوا على الخدمات التي يوفرها مجمع صالات الحج في المطار لضيوف بيت الله وسرعة إنهاء إجراءات الحاج في وقت زمني وجيز.

وبيّن "الذيب" أن تلك الخدمات والتسهيلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد في العناية بضيوف الرحمن وتقديم الرعاية اللازمة لهم، منذ دخولهم منافذ المملكة وحتى مغادرتهم لأداء مناسك الحج سالمين.

وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل أجهزة الإعلام المحلي والعربي والأجنبي والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية لتغطية الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وقدم "الذيب" شكره وتقديره لإدارة الشؤون الأمنية والى وحدة أمن وحماية المطار على دعمهم الكبير في تسهيل وسرعة إنجاز التصاريح المخصصة لوسائل الإعلام الاجنبية والعربية مما ساهم وبشكل كبير في نجاح الخطة الإعلامية بمجمع صالات الحج والعمرة بالمطار.