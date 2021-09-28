ستلاحظون الفرق.. "الحصيني": الحرارة تنخفض ومادة "الممطر" ضعيفة!

توقع أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً ورياحاً من متوسطة إلى شبه قوية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من القطاع الغربي من المملكة، وأقصى غرب منطقة الرياض".

وقال: "الكتلة الباردة نسبياً متوقع تمركزها على وسط منطقة الرياض وجنوبها، وجنوب الشرقية الثلاثاء 2/21 والأربعاء 1443/2/22هـ، ومتوقع أن تتم ملاحظة الفرق بين الأيام الماضية والأيام القادمة في الأجواء، وانخفاض نسبي في الحرارة بين 3 لـ 4 درجات".

واختتم: "الرطوبة ضعيفة وهي مادة السحاب الممطر، لكن هذه مشيئة الله".