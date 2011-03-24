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العمر: جامعة الملك سعود تدخل عالم الفضاء بعد إطلاقها بنجاح أول قمر اصطناعي لها CubeSa

قدم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من رعاية بالتعليم

أعرب رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ عن سعادته بنجاح عملية إطلاق القمر الاصطناعي المكعب CubeSat، اليوم، من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان، على متن الصاروخ الروسي "Soyouz2 "؛ كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشروعات مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة في الجامعة.

وقدّم الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالتعليم في المملكة والجامعات، على وجه الخصوص، ولا سيما دعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية وتحفيز أبناء الوطن للمضي قدماً في صناعة التميز في المجالات العلمية التي تعود بالنفع على تنمية الوطن في مختلف المجالات، خاصة في ظل وجود رؤية المملكة 2030، كما قدّم شكره إلى معالي وزير التعليم الدكتور محمد آل الشيخ؛ على ما تجده جامعة الملك سعود من مؤازرة مستمرة منه للنهوض بدورها الأكاديمي على أكمل وجه.

وفي كلمة له بمناسبة نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الأول للجامعة CubeSat الذي يبلغ حجمه 10×10×10 سم، ويزن كيلوجراماً واحداً، قال معاليه: إن هذا المشروع التعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الاصطناعية، والتوسع في هذا المجال لخدمة برامج المملكة وخططها الطموحة في مجال الفضاء، وأن مهمة القمر التقنية هي التقاط صور للفضاء والأرض والقمر وإرسالها إلى المحطة الأرضية في الجامعة.

وأضاف، أن القمر الاصطناعي CubSate قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالباً من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، مبيناً أن المشروع تم العمل به في الجامعة عام 1437هـ وبدأ بعدد 50 طالباً في كلية الهندسة.

وأوضح، أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي CubSate أكبر حجماً -بإذن الله- مع تصنيع بعض أجزائه محلياً، وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الاصطناعي الأول للقيام بمهام بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيس، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم.

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العمر: جامعة الملك سعود تدخل عالم الفضاء بعد إطلاقها بنجاح أول قمر اصطناعي لها CubeSa
سبق

أعرب رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ عن سعادته بنجاح عملية إطلاق القمر الاصطناعي المكعب CubeSat، اليوم، من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان، على متن الصاروخ الروسي "Soyouz2 "؛ كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشروعات مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة في الجامعة.

وقدّم الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالتعليم في المملكة والجامعات، على وجه الخصوص، ولا سيما دعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية وتحفيز أبناء الوطن للمضي قدماً في صناعة التميز في المجالات العلمية التي تعود بالنفع على تنمية الوطن في مختلف المجالات، خاصة في ظل وجود رؤية المملكة 2030، كما قدّم شكره إلى معالي وزير التعليم الدكتور محمد آل الشيخ؛ على ما تجده جامعة الملك سعود من مؤازرة مستمرة منه للنهوض بدورها الأكاديمي على أكمل وجه.

وفي كلمة له بمناسبة نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الأول للجامعة CubeSat الذي يبلغ حجمه 10×10×10 سم، ويزن كيلوجراماً واحداً، قال معاليه: إن هذا المشروع التعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الاصطناعية، والتوسع في هذا المجال لخدمة برامج المملكة وخططها الطموحة في مجال الفضاء، وأن مهمة القمر التقنية هي التقاط صور للفضاء والأرض والقمر وإرسالها إلى المحطة الأرضية في الجامعة.

وأضاف، أن القمر الاصطناعي CubSate قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالباً من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، مبيناً أن المشروع تم العمل به في الجامعة عام 1437هـ وبدأ بعدد 50 طالباً في كلية الهندسة.

وأوضح، أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي CubSate أكبر حجماً -بإذن الله- مع تصنيع بعض أجزائه محلياً، وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الاصطناعي الأول للقيام بمهام بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيس، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
10:25 AM

العمر: جامعة الملك سعود تدخل عالم الفضاء بعد إطلاقها بنجاح أول قمر اصطناعي لها CubeSa

قدم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من رعاية بالتعليم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ عن سعادته بنجاح عملية إطلاق القمر الاصطناعي المكعب CubeSat، اليوم، من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان، على متن الصاروخ الروسي "Soyouz2 "؛ كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشروعات مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة في الجامعة.

وقدّم الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالتعليم في المملكة والجامعات، على وجه الخصوص، ولا سيما دعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية وتحفيز أبناء الوطن للمضي قدماً في صناعة التميز في المجالات العلمية التي تعود بالنفع على تنمية الوطن في مختلف المجالات، خاصة في ظل وجود رؤية المملكة 2030، كما قدّم شكره إلى معالي وزير التعليم الدكتور محمد آل الشيخ؛ على ما تجده جامعة الملك سعود من مؤازرة مستمرة منه للنهوض بدورها الأكاديمي على أكمل وجه.

وفي كلمة له بمناسبة نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الأول للجامعة CubeSat الذي يبلغ حجمه 10×10×10 سم، ويزن كيلوجراماً واحداً، قال معاليه: إن هذا المشروع التعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الاصطناعية، والتوسع في هذا المجال لخدمة برامج المملكة وخططها الطموحة في مجال الفضاء، وأن مهمة القمر التقنية هي التقاط صور للفضاء والأرض والقمر وإرسالها إلى المحطة الأرضية في الجامعة.

وأضاف، أن القمر الاصطناعي CubSate قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالباً من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، مبيناً أن المشروع تم العمل به في الجامعة عام 1437هـ وبدأ بعدد 50 طالباً في كلية الهندسة.

وأوضح، أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي CubSate أكبر حجماً -بإذن الله- مع تصنيع بعض أجزائه محلياً، وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الاصطناعي الأول للقيام بمهام بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيس، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم.

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