ألمانيا: 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
طِبقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 1278 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 234853.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9277 بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة. كما تعافى من الوباء أكثر من 209.3 آلاف شخص من المرض بعد معالجتهم.
ألمانيا: 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-25
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 1278 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 234853.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9277 بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة. كما تعافى من الوباء أكثر من 209.3 آلاف شخص من المرض بعد معالجتهم.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:32 AM
ألمانيا: 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 1278 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 234853.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9277 بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة. كما تعافى من الوباء أكثر من 209.3 آلاف شخص من المرض بعد معالجتهم.