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انفجار داخل الأراضي التركية يُوقف صادرات الغاز الإيرانية إلى أنقرة

مهدي جمشيد يكشف: خط الأنابيب انفجر مرات عدة صباح الثلاثاء

أعلن مدير التصدير في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مهدي جمشيد؛ انفجار خط أنابيب غاز التصدير الإيراني داخل الأراضي التركية.

ووفق "روسيا اليوم"، قال مهدي جمشيد؛ للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، يوم الثلاثاء، إن "خط أنابيب الغاز الإيراني انفجر مرات عدة داخل الأراضي التركية الثلاثاء في الساعة السادسة و50 دقيقة صباحاً".

وأضاف: "وقع الانفجار بالقرب من الحدود الإيرانية، وأوقف تصدير الغاز إلى تركيا، صباح اليوم، ولم يستجب الجانب التركي حتى الآن".

وتابع أن "أغلب حالات الانفجار التي تقع في هذا الخط ينفّذها حزب العمال الكردستاني المعارض، بسبب الخلاف مع الحكومة التركية، ومن المحتمل أيضاً أن تكون الجماعة قد نفذت الانفجار".

وأشار جمشيد؛ إلى أنه "بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا، غادر ممثل الحكومة التركية في منفذ بارزكان مع إيران، وننتظر ردهم"، منوّهاً إلى أن إصلاح خط صادرات الغاز الإيراني واستئنافه يستغرق من 3 إلى 4 أيام".

وتشتري تركيا سنوياً نحو 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران.

شركة الغاز الوطنية الإيرانية انفجار خط أنابيب غاز التصدير تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفجار داخل الأراضي التركية يُوقف صادرات الغاز الإيرانية إلى أنقرة
سبق

أعلن مدير التصدير في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مهدي جمشيد؛ انفجار خط أنابيب غاز التصدير الإيراني داخل الأراضي التركية.

ووفق "روسيا اليوم"، قال مهدي جمشيد؛ للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، يوم الثلاثاء، إن "خط أنابيب الغاز الإيراني انفجر مرات عدة داخل الأراضي التركية الثلاثاء في الساعة السادسة و50 دقيقة صباحاً".

وأضاف: "وقع الانفجار بالقرب من الحدود الإيرانية، وأوقف تصدير الغاز إلى تركيا، صباح اليوم، ولم يستجب الجانب التركي حتى الآن".

وتابع أن "أغلب حالات الانفجار التي تقع في هذا الخط ينفّذها حزب العمال الكردستاني المعارض، بسبب الخلاف مع الحكومة التركية، ومن المحتمل أيضاً أن تكون الجماعة قد نفذت الانفجار".

وأشار جمشيد؛ إلى أنه "بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا، غادر ممثل الحكومة التركية في منفذ بارزكان مع إيران، وننتظر ردهم"، منوّهاً إلى أن إصلاح خط صادرات الغاز الإيراني واستئنافه يستغرق من 3 إلى 4 أيام".

وتشتري تركيا سنوياً نحو 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:48 AM

انفجار داخل الأراضي التركية يُوقف صادرات الغاز الإيرانية إلى أنقرة

مهدي جمشيد يكشف: خط الأنابيب انفجر مرات عدة صباح الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير التصدير في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مهدي جمشيد؛ انفجار خط أنابيب غاز التصدير الإيراني داخل الأراضي التركية.

ووفق "روسيا اليوم"، قال مهدي جمشيد؛ للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، يوم الثلاثاء، إن "خط أنابيب الغاز الإيراني انفجر مرات عدة داخل الأراضي التركية الثلاثاء في الساعة السادسة و50 دقيقة صباحاً".

وأضاف: "وقع الانفجار بالقرب من الحدود الإيرانية، وأوقف تصدير الغاز إلى تركيا، صباح اليوم، ولم يستجب الجانب التركي حتى الآن".

وتابع أن "أغلب حالات الانفجار التي تقع في هذا الخط ينفّذها حزب العمال الكردستاني المعارض، بسبب الخلاف مع الحكومة التركية، ومن المحتمل أيضاً أن تكون الجماعة قد نفذت الانفجار".

وأشار جمشيد؛ إلى أنه "بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا، غادر ممثل الحكومة التركية في منفذ بارزكان مع إيران، وننتظر ردهم"، منوّهاً إلى أن إصلاح خط صادرات الغاز الإيراني واستئنافه يستغرق من 3 إلى 4 أيام".

وتشتري تركيا سنوياً نحو 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران.

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