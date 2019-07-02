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"تعليم الليث" يدعو (٧٥) مرشحًا ومرشحة لإجراء المقابلات الشخصية

اعتبارًا من يوم غد إلى نهاية دوام الخميس

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين، المعلمين والمعلمات المرشحين للتدريس بها للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والبالغ عددهم "٧٥" مرشحًا ومرشحة، في مختلف التخصصات العلمية والتربوية، إلى مراجعتها اعتبارًا من يوم غد الأربعاء إلى نهاية دوام بعد غد الخميس؛ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية لهم واستكمال إجراءات ترشيحهم، وذلك بمقر إدارة التعليم للمعلمين، وبمجمع الأنشطة الطلابية للمعلمات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ورحب مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بالمرشحين والمرشحات، متمنيًا لهم كل العون والتوفيق والسداد للمشاركة في زملائهم في الميدان التعليمي لخدمة كافة أبناء وبنات المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين عن التعليم في المملكة.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي؛ أن إدارة التعليم لا تألو جهدًا لتسخير كافة إمكانياتها لاستقبال المرشحين والمرشحات بها للوظائف التعليمية، مبينًا أنه تم تشكيل اللجان العاملة، وتهيئة مراكز إجراء المقابلات الشخصية بكافة المستلزمات المطلوبة، والتنسيق مع المسؤولين في مستشفى الليث لإجراء الكشف الطبي لكافة المرشحين والمرشحات.

وأهاب مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبيد العسافي، بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل مواعيد المقابلة؛ وذلك على الرابط: nt.gta.moe

وطالب المرشحين والمرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة؛ وهي: صور من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، وصورة شهادة قياس مع الأصل للمطابقة، بالإضافة إلى صورة من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلومًا تربويًّا مع الأصل للمطابقة، وصورة دبلوم التربية الخاصة مع الأصل للمطابقة، وصورة شهادة برايل للمكفوفين، ومعادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن تخرجوا من خارج المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الليث" يدعو (٧٥) مرشحًا ومرشحة لإجراء المقابلات الشخصية
سبق

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين، المعلمين والمعلمات المرشحين للتدريس بها للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والبالغ عددهم "٧٥" مرشحًا ومرشحة، في مختلف التخصصات العلمية والتربوية، إلى مراجعتها اعتبارًا من يوم غد الأربعاء إلى نهاية دوام بعد غد الخميس؛ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية لهم واستكمال إجراءات ترشيحهم، وذلك بمقر إدارة التعليم للمعلمين، وبمجمع الأنشطة الطلابية للمعلمات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ورحب مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بالمرشحين والمرشحات، متمنيًا لهم كل العون والتوفيق والسداد للمشاركة في زملائهم في الميدان التعليمي لخدمة كافة أبناء وبنات المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين عن التعليم في المملكة.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي؛ أن إدارة التعليم لا تألو جهدًا لتسخير كافة إمكانياتها لاستقبال المرشحين والمرشحات بها للوظائف التعليمية، مبينًا أنه تم تشكيل اللجان العاملة، وتهيئة مراكز إجراء المقابلات الشخصية بكافة المستلزمات المطلوبة، والتنسيق مع المسؤولين في مستشفى الليث لإجراء الكشف الطبي لكافة المرشحين والمرشحات.

وأهاب مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبيد العسافي، بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل مواعيد المقابلة؛ وذلك على الرابط: nt.gta.moe

وطالب المرشحين والمرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة؛ وهي: صور من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، وصورة شهادة قياس مع الأصل للمطابقة، بالإضافة إلى صورة من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلومًا تربويًّا مع الأصل للمطابقة، وصورة دبلوم التربية الخاصة مع الأصل للمطابقة، وصورة شهادة برايل للمكفوفين، ومعادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن تخرجوا من خارج المملكة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:07 PM

"تعليم الليث" يدعو (٧٥) مرشحًا ومرشحة لإجراء المقابلات الشخصية

اعتبارًا من يوم غد إلى نهاية دوام الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين، المعلمين والمعلمات المرشحين للتدريس بها للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والبالغ عددهم "٧٥" مرشحًا ومرشحة، في مختلف التخصصات العلمية والتربوية، إلى مراجعتها اعتبارًا من يوم غد الأربعاء إلى نهاية دوام بعد غد الخميس؛ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية لهم واستكمال إجراءات ترشيحهم، وذلك بمقر إدارة التعليم للمعلمين، وبمجمع الأنشطة الطلابية للمعلمات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ورحب مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بالمرشحين والمرشحات، متمنيًا لهم كل العون والتوفيق والسداد للمشاركة في زملائهم في الميدان التعليمي لخدمة كافة أبناء وبنات المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين عن التعليم في المملكة.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي؛ أن إدارة التعليم لا تألو جهدًا لتسخير كافة إمكانياتها لاستقبال المرشحين والمرشحات بها للوظائف التعليمية، مبينًا أنه تم تشكيل اللجان العاملة، وتهيئة مراكز إجراء المقابلات الشخصية بكافة المستلزمات المطلوبة، والتنسيق مع المسؤولين في مستشفى الليث لإجراء الكشف الطبي لكافة المرشحين والمرشحات.

وأهاب مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبيد العسافي، بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل مواعيد المقابلة؛ وذلك على الرابط: nt.gta.moe

وطالب المرشحين والمرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة؛ وهي: صور من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، وصورة شهادة قياس مع الأصل للمطابقة، بالإضافة إلى صورة من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلومًا تربويًّا مع الأصل للمطابقة، وصورة دبلوم التربية الخاصة مع الأصل للمطابقة، وصورة شهادة برايل للمكفوفين، ومعادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن تخرجوا من خارج المملكة.

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