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فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة محمد بن فـهد لأفضـل عمـل تطوعي

في المجالات البيئية والإنسانية والشبابية.. وسيكون آخر موعد للتقديم 20 أكتوبر

أعلن الاتحاد العربي للتطوع فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر 2018، وسيكون آخر موعد للمشاركة في تاريخ 20/ 10/ 2018م، وذلك برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

ووفقًا للمنظمين سيكون الفئات المستهدفة: المنظمات والجمعيات الأهلية غير الربحية، المنظمات والجمعيات الشبابية والفرق التطوعية الرسمية، الأفراد والمؤسسات الخاصة غير الربحية. فيما ستكون مجالات القلادة في كل من: المجال البيئي، المجال الشبابي والمجال الإنساني.

ووفرت المؤسسة جوائز عدة للفائزين بالقلادة في المجالات البيئية والإنسانية والشبابية؛ إذ يحصل الفائزون في المراكز الأولى على عشرة آلاف دولار لكل فائز.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى الأنصاري، إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تحرص على تعزيز الشراكة مع عدد من المؤسسات السعودية والعربية والدولية لإيجاد مبادرات نوعية، تخدم الأعمال التطوعية في السعودية، فضلاً عن تأهيل وتدريب الشباب السعودي في جميع الأعمار على الانخراط في هذه الأعمال التطوعية، والتفاعل معها بطرق مختلفة، بما يعود بالفائدة والخير على أفراد المجتمع.

وأضاف دكتور الأنصاري بأن هدف الجائزة هو نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمعات العربية، وتحفيز فئة الشباب من الجنسين على الاشتراك في برامج العمل التطوعي في أفضل الممارسات الاجتماعية والإدارية والمبادرات الإبداعية في مجتمع الدول العربية، فضلاً عن تكريم الطاقات المتميزة، والسعي لنشر الوعي، وتشجيع تطبيق مفاهيم التميز المؤسسي الحديثة بإشراك المتطوع كمحور أساسي للتنمية المستدامة.


ولمؤسسة الأمير محمد بن فهد إسهامات ومبادرات عدة لتعزيز قطاع التطوع، بجانب عدد من الفعاليات والمسابقات التي تحفز الشباب السعودي على ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة محمد بن فـهد لأفضـل عمـل تطوعي
سبق

أعلن الاتحاد العربي للتطوع فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر 2018، وسيكون آخر موعد للمشاركة في تاريخ 20/ 10/ 2018م، وذلك برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

ووفقًا للمنظمين سيكون الفئات المستهدفة: المنظمات والجمعيات الأهلية غير الربحية، المنظمات والجمعيات الشبابية والفرق التطوعية الرسمية، الأفراد والمؤسسات الخاصة غير الربحية. فيما ستكون مجالات القلادة في كل من: المجال البيئي، المجال الشبابي والمجال الإنساني.

ووفرت المؤسسة جوائز عدة للفائزين بالقلادة في المجالات البيئية والإنسانية والشبابية؛ إذ يحصل الفائزون في المراكز الأولى على عشرة آلاف دولار لكل فائز.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى الأنصاري، إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تحرص على تعزيز الشراكة مع عدد من المؤسسات السعودية والعربية والدولية لإيجاد مبادرات نوعية، تخدم الأعمال التطوعية في السعودية، فضلاً عن تأهيل وتدريب الشباب السعودي في جميع الأعمار على الانخراط في هذه الأعمال التطوعية، والتفاعل معها بطرق مختلفة، بما يعود بالفائدة والخير على أفراد المجتمع.

وأضاف دكتور الأنصاري بأن هدف الجائزة هو نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمعات العربية، وتحفيز فئة الشباب من الجنسين على الاشتراك في برامج العمل التطوعي في أفضل الممارسات الاجتماعية والإدارية والمبادرات الإبداعية في مجتمع الدول العربية، فضلاً عن تكريم الطاقات المتميزة، والسعي لنشر الوعي، وتشجيع تطبيق مفاهيم التميز المؤسسي الحديثة بإشراك المتطوع كمحور أساسي للتنمية المستدامة.


ولمؤسسة الأمير محمد بن فهد إسهامات ومبادرات عدة لتعزيز قطاع التطوع، بجانب عدد من الفعاليات والمسابقات التي تحفز الشباب السعودي على ذلك.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
01:34 AM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:08 PM

فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة محمد بن فـهد لأفضـل عمـل تطوعي

في المجالات البيئية والإنسانية والشبابية.. وسيكون آخر موعد للتقديم 20 أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد العربي للتطوع فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر 2018، وسيكون آخر موعد للمشاركة في تاريخ 20/ 10/ 2018م، وذلك برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

ووفقًا للمنظمين سيكون الفئات المستهدفة: المنظمات والجمعيات الأهلية غير الربحية، المنظمات والجمعيات الشبابية والفرق التطوعية الرسمية، الأفراد والمؤسسات الخاصة غير الربحية. فيما ستكون مجالات القلادة في كل من: المجال البيئي، المجال الشبابي والمجال الإنساني.

ووفرت المؤسسة جوائز عدة للفائزين بالقلادة في المجالات البيئية والإنسانية والشبابية؛ إذ يحصل الفائزون في المراكز الأولى على عشرة آلاف دولار لكل فائز.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى الأنصاري، إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية تحرص على تعزيز الشراكة مع عدد من المؤسسات السعودية والعربية والدولية لإيجاد مبادرات نوعية، تخدم الأعمال التطوعية في السعودية، فضلاً عن تأهيل وتدريب الشباب السعودي في جميع الأعمار على الانخراط في هذه الأعمال التطوعية، والتفاعل معها بطرق مختلفة، بما يعود بالفائدة والخير على أفراد المجتمع.

وأضاف دكتور الأنصاري بأن هدف الجائزة هو نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمعات العربية، وتحفيز فئة الشباب من الجنسين على الاشتراك في برامج العمل التطوعي في أفضل الممارسات الاجتماعية والإدارية والمبادرات الإبداعية في مجتمع الدول العربية، فضلاً عن تكريم الطاقات المتميزة، والسعي لنشر الوعي، وتشجيع تطبيق مفاهيم التميز المؤسسي الحديثة بإشراك المتطوع كمحور أساسي للتنمية المستدامة.


ولمؤسسة الأمير محمد بن فهد إسهامات ومبادرات عدة لتعزيز قطاع التطوع، بجانب عدد من الفعاليات والمسابقات التي تحفز الشباب السعودي على ذلك.

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