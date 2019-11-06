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"قادة التميز" يزورون "خيرية عرقة" لتبادل الخبرات والمعلومات

استقبلت جمعية عرقة الخيرية، أمس الثلاثاء، "قادة التميز"؛ بهدف تبادل المعلومات والخبرات؛ حيث بدأت الزيارة بجولة تعريفية اطلع خلالها الزوار على أقسام الجمعية ومشاريعها وأبرز خططها.
وتم خلال الزيارة طرحُ ورقتي عمل خلال اللقاء قدّمها كل من: الدكتور محمد العميري بعنوان "التميز بين التنظير والتطبيق"، والدكتور سليمان الميمان بعنوان "ممكنات التحسين المستمر".
واختُتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية ثم تناول العشاء.
من جهته، عبّر الأمين العام للجمعية سامي العتيبي، عن شكره وامتنانه لجميع الحاضرين وثقتهم بجمعية "عرقة الخيرية"؛ لتكون حاضنة لهذا اللقاء.
يشار إلى أن قادة التميز هم مجموعة قادة لمؤسسات وشركات كانوا في رحلة تدريبية في أمريكا وحاصلون على شهادة التميز من معهد "بالز" لتميز الأعمال.

قادة التميز يزورون جمعية عرقة الخيرية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"قادة التميز" يزورون "خيرية عرقة" لتبادل الخبرات والمعلومات
سبق

استقبلت جمعية عرقة الخيرية، أمس الثلاثاء، "قادة التميز"؛ بهدف تبادل المعلومات والخبرات؛ حيث بدأت الزيارة بجولة تعريفية اطلع خلالها الزوار على أقسام الجمعية ومشاريعها وأبرز خططها.
وتم خلال الزيارة طرحُ ورقتي عمل خلال اللقاء قدّمها كل من: الدكتور محمد العميري بعنوان "التميز بين التنظير والتطبيق"، والدكتور سليمان الميمان بعنوان "ممكنات التحسين المستمر".
واختُتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية ثم تناول العشاء.
من جهته، عبّر الأمين العام للجمعية سامي العتيبي، عن شكره وامتنانه لجميع الحاضرين وثقتهم بجمعية "عرقة الخيرية"؛ لتكون حاضنة لهذا اللقاء.
يشار إلى أن قادة التميز هم مجموعة قادة لمؤسسات وشركات كانوا في رحلة تدريبية في أمريكا وحاصلون على شهادة التميز من معهد "بالز" لتميز الأعمال.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
12:16 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:58 PM

"قادة التميز" يزورون "خيرية عرقة" لتبادل الخبرات والمعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت جمعية عرقة الخيرية، أمس الثلاثاء، "قادة التميز"؛ بهدف تبادل المعلومات والخبرات؛ حيث بدأت الزيارة بجولة تعريفية اطلع خلالها الزوار على أقسام الجمعية ومشاريعها وأبرز خططها.
وتم خلال الزيارة طرحُ ورقتي عمل خلال اللقاء قدّمها كل من: الدكتور محمد العميري بعنوان "التميز بين التنظير والتطبيق"، والدكتور سليمان الميمان بعنوان "ممكنات التحسين المستمر".
واختُتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية ثم تناول العشاء.
من جهته، عبّر الأمين العام للجمعية سامي العتيبي، عن شكره وامتنانه لجميع الحاضرين وثقتهم بجمعية "عرقة الخيرية"؛ لتكون حاضنة لهذا اللقاء.
يشار إلى أن قادة التميز هم مجموعة قادة لمؤسسات وشركات كانوا في رحلة تدريبية في أمريكا وحاصلون على شهادة التميز من معهد "بالز" لتميز الأعمال.

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