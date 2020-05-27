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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة "محافظات: الدرب، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب" وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة "محافظات: الدرب، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب" وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
12:59 PM

"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة "محافظات: الدرب، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب" وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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