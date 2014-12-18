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شاهد.. كيف أنهت أمانة العاصمة المقدسة أعمال صيانة أسفلت "إشارة كودك"

أنهت أمانة العاصمة المقدسة أعمال طريق إشارة كودو، بعد إجراء تحسينات عليها نتيجة لتلف الطبقة الأسفلتية، وتحديدًا عند الإشارة، وذلك بعد توجيه أمين العاصمة المقدسة بضرورة علاج التشوه الواقع فيها تجاوبًا مع تقرير "سبق" في حينه، وحصلت "سبق" على صور الموقع بعد انتهاء الأعمال منه وجاهزيته.

وكان المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رعد الشريف، قال لـ"سبق": "فيما يخص طريق عمر قاضي، سبق مخاطبة شركة الخدمات المتسببة لمعالجة الموقع بسبب عملها في فترة ماضية أثرت على طبقات التربية نتج عنها هبوطات في السفلتة".

وأضاف: "وجّه معالي الأمين الإدارات التنفيذية بأمانة العاصمة المقدسة بسرعة التدخل لمعالجة الوضع وتحميل الشركة تكاليف الأعمال، والآن جارٍ تنفيذ ذلك".

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شاهد.. كيف أنهت أمانة العاصمة المقدسة أعمال صيانة أسفلت "إشارة كودك"
سبق

أنهت أمانة العاصمة المقدسة أعمال طريق إشارة كودو، بعد إجراء تحسينات عليها نتيجة لتلف الطبقة الأسفلتية، وتحديدًا عند الإشارة، وذلك بعد توجيه أمين العاصمة المقدسة بضرورة علاج التشوه الواقع فيها تجاوبًا مع تقرير "سبق" في حينه، وحصلت "سبق" على صور الموقع بعد انتهاء الأعمال منه وجاهزيته.

وكان المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رعد الشريف، قال لـ"سبق": "فيما يخص طريق عمر قاضي، سبق مخاطبة شركة الخدمات المتسببة لمعالجة الموقع بسبب عملها في فترة ماضية أثرت على طبقات التربية نتج عنها هبوطات في السفلتة".

وأضاف: "وجّه معالي الأمين الإدارات التنفيذية بأمانة العاصمة المقدسة بسرعة التدخل لمعالجة الوضع وتحميل الشركة تكاليف الأعمال، والآن جارٍ تنفيذ ذلك".

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
08:51 PM

شاهد.. كيف أنهت أمانة العاصمة المقدسة أعمال صيانة أسفلت "إشارة كودك"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
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أنهت أمانة العاصمة المقدسة أعمال طريق إشارة كودو، بعد إجراء تحسينات عليها نتيجة لتلف الطبقة الأسفلتية، وتحديدًا عند الإشارة، وذلك بعد توجيه أمين العاصمة المقدسة بضرورة علاج التشوه الواقع فيها تجاوبًا مع تقرير "سبق" في حينه، وحصلت "سبق" على صور الموقع بعد انتهاء الأعمال منه وجاهزيته.

وكان المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رعد الشريف، قال لـ"سبق": "فيما يخص طريق عمر قاضي، سبق مخاطبة شركة الخدمات المتسببة لمعالجة الموقع بسبب عملها في فترة ماضية أثرت على طبقات التربية نتج عنها هبوطات في السفلتة".

وأضاف: "وجّه معالي الأمين الإدارات التنفيذية بأمانة العاصمة المقدسة بسرعة التدخل لمعالجة الوضع وتحميل الشركة تكاليف الأعمال، والآن جارٍ تنفيذ ذلك".

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