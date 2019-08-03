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سفير نيوزيلندا: استضافة خادم الحرمين لأسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي لأداء الحج كرم استثنائي

أكد أن الإرهاب لا دين له وأن أمن وسلامة الجالية المسلمة ببلاده من الأولويات الوطنية للحكومة

أكد سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش، لأداء فريضة الحج للعام الحالي 1440هـ، ما هو إلا كرم استثنائي حاز تقدير حكومة وشعب نيوزيلندا، وليس فقط الحجاج القادمين، معربًا عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة.

وأوضح السفير جيمس مونرو، أن الإرهاب لا دين له ولا عرق ولا دولة، كما أفادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، بعد الهجوم الإرهابي، أن أمن وسلامة الجالية المسلمة في نيوزيلندا من الأولويات الوطنية للحكومة النيوزيلندية، وعليه جرى تغيير قانون امتلاك الأسلحة.

وأشاد بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج، معبرًا عن انبهاره الشديد برقي وجودة الجهود المبذولة، متمنيًا للحجاج النيوزيلنديين حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، أملاً في أن تساعدهم تلك التجربة في التعافي وتخفيف آلام المأساة الكبيرة التي عاشوها.

واختتم السفير النيوزيلندي تصريحه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرمهم الاستثنائي وحسن استضافتهم للحجاج النيوزيلنديين لأداء مناسك حج هذا العام.

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سفير نيوزيلندا: استضافة خادم الحرمين لأسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي لأداء الحج كرم استثنائي
سبق

أكد سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش، لأداء فريضة الحج للعام الحالي 1440هـ، ما هو إلا كرم استثنائي حاز تقدير حكومة وشعب نيوزيلندا، وليس فقط الحجاج القادمين، معربًا عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة.

وأوضح السفير جيمس مونرو، أن الإرهاب لا دين له ولا عرق ولا دولة، كما أفادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، بعد الهجوم الإرهابي، أن أمن وسلامة الجالية المسلمة في نيوزيلندا من الأولويات الوطنية للحكومة النيوزيلندية، وعليه جرى تغيير قانون امتلاك الأسلحة.

وأشاد بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج، معبرًا عن انبهاره الشديد برقي وجودة الجهود المبذولة، متمنيًا للحجاج النيوزيلنديين حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، أملاً في أن تساعدهم تلك التجربة في التعافي وتخفيف آلام المأساة الكبيرة التي عاشوها.

واختتم السفير النيوزيلندي تصريحه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرمهم الاستثنائي وحسن استضافتهم للحجاج النيوزيلنديين لأداء مناسك حج هذا العام.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:19 PM

سفير نيوزيلندا: استضافة خادم الحرمين لأسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي لأداء الحج كرم استثنائي

أكد أن الإرهاب لا دين له وأن أمن وسلامة الجالية المسلمة ببلاده من الأولويات الوطنية للحكومة

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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أكد سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش، لأداء فريضة الحج للعام الحالي 1440هـ، ما هو إلا كرم استثنائي حاز تقدير حكومة وشعب نيوزيلندا، وليس فقط الحجاج القادمين، معربًا عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة.

وأوضح السفير جيمس مونرو، أن الإرهاب لا دين له ولا عرق ولا دولة، كما أفادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، بعد الهجوم الإرهابي، أن أمن وسلامة الجالية المسلمة في نيوزيلندا من الأولويات الوطنية للحكومة النيوزيلندية، وعليه جرى تغيير قانون امتلاك الأسلحة.

وأشاد بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج، معبرًا عن انبهاره الشديد برقي وجودة الجهود المبذولة، متمنيًا للحجاج النيوزيلنديين حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، أملاً في أن تساعدهم تلك التجربة في التعافي وتخفيف آلام المأساة الكبيرة التي عاشوها.

واختتم السفير النيوزيلندي تصريحه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرمهم الاستثنائي وحسن استضافتهم للحجاج النيوزيلنديين لأداء مناسك حج هذا العام.

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