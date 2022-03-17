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"سلّم عليهم بعينك".. "لتبقى" توعي الجمهور بخطر المصافحة

ضمن جهودها للتوعية بمنع انتشار فيروس كورونا

ضمن أساليب الوصول للجمهور، للتوعية بمنع انتشار فيروس كورونا؛ ‏وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" رسالتها لمنع المصافحة مع الآخرين، وغرّد حسابها بجملة شاعرية رقيقة: "سلّم عليهم بعينك.. نخاف تعدي يدينك".

وكانت "لتبقى" قد أطلقت مبادرة تعاون مع وزارة الصحة، بهدف التوعية بالسلوكيات التي ينبغي اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، وتجاوبت عدة جهات تمثل منظومة الطاقة في المملكة، وستبدأ في إطلاق الرسائل التوعوية من حساباتها الرسمية بعد اعتمادها من وزارة الصحة.

وإيمانًا بدورها الوطني، فقد واكبت "لتبقى صحتنا" الفيروس العالمي الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بـ"جائحة 2020"، وستعمل على تجهيز المواد، ونشرها في حسابات "لتبقى"، وتوحيد الحسابات لكلٍ من وزارة الطاقة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو، وسابك، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث تقوم جميعها على دعم الرسائل.

وبدأت "لتبقى"taqa_sa@ مهمتها كذراع توعوي مع وزارة الصحة، وأعلنت في افتتاحية الحملة بقولها: "زملاؤنا في قطاع الصحة هم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا المرض فمن واجبنا الوطني التكاتف جميعًا لمساندتهم".

الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة لتبقى المصافحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سلّم عليهم بعينك".. "لتبقى" توعي الجمهور بخطر المصافحة
سبق

ضمن أساليب الوصول للجمهور، للتوعية بمنع انتشار فيروس كورونا؛ ‏وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" رسالتها لمنع المصافحة مع الآخرين، وغرّد حسابها بجملة شاعرية رقيقة: "سلّم عليهم بعينك.. نخاف تعدي يدينك".

وكانت "لتبقى" قد أطلقت مبادرة تعاون مع وزارة الصحة، بهدف التوعية بالسلوكيات التي ينبغي اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، وتجاوبت عدة جهات تمثل منظومة الطاقة في المملكة، وستبدأ في إطلاق الرسائل التوعوية من حساباتها الرسمية بعد اعتمادها من وزارة الصحة.

وإيمانًا بدورها الوطني، فقد واكبت "لتبقى صحتنا" الفيروس العالمي الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بـ"جائحة 2020"، وستعمل على تجهيز المواد، ونشرها في حسابات "لتبقى"، وتوحيد الحسابات لكلٍ من وزارة الطاقة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو، وسابك، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث تقوم جميعها على دعم الرسائل.

وبدأت "لتبقى"taqa_sa@ مهمتها كذراع توعوي مع وزارة الصحة، وأعلنت في افتتاحية الحملة بقولها: "زملاؤنا في قطاع الصحة هم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا المرض فمن واجبنا الوطني التكاتف جميعًا لمساندتهم".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:08 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:39 PM

"سلّم عليهم بعينك".. "لتبقى" توعي الجمهور بخطر المصافحة

ضمن جهودها للتوعية بمنع انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن أساليب الوصول للجمهور، للتوعية بمنع انتشار فيروس كورونا؛ ‏وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" رسالتها لمنع المصافحة مع الآخرين، وغرّد حسابها بجملة شاعرية رقيقة: "سلّم عليهم بعينك.. نخاف تعدي يدينك".

وكانت "لتبقى" قد أطلقت مبادرة تعاون مع وزارة الصحة، بهدف التوعية بالسلوكيات التي ينبغي اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، وتجاوبت عدة جهات تمثل منظومة الطاقة في المملكة، وستبدأ في إطلاق الرسائل التوعوية من حساباتها الرسمية بعد اعتمادها من وزارة الصحة.

وإيمانًا بدورها الوطني، فقد واكبت "لتبقى صحتنا" الفيروس العالمي الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بـ"جائحة 2020"، وستعمل على تجهيز المواد، ونشرها في حسابات "لتبقى"، وتوحيد الحسابات لكلٍ من وزارة الطاقة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو، وسابك، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث تقوم جميعها على دعم الرسائل.

وبدأت "لتبقى"taqa_sa@ مهمتها كذراع توعوي مع وزارة الصحة، وأعلنت في افتتاحية الحملة بقولها: "زملاؤنا في قطاع الصحة هم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا المرض فمن واجبنا الوطني التكاتف جميعًا لمساندتهم".

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