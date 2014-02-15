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مدير صحة حائل يكرم عددًا من أعضاء "لجنة السياسات والإجراءات"

قدم الشكر لمنسوبي الصحة لدورهم في تجويد الأداء

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع إدارة الجودة ومراقبة المخرجات؛ عددًا من أعضاء لجنة السياسات والإجراءات.

جاء ذلك لدورهم في إعداد مجموعة السياسات للخطة الزمنية ما بعد إطلاق المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل على هيكل المديرية التنظيمي والرقابي.

ونوه "الشمري" إلى ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام في كل المجالات ومنها القطاع الصحي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل.

وقدم شكره وتقديره لكل منسوبي صحة المنطقة، على دورهم واهتمامهم بحوكمة وتجويد الأداء للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

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مدير صحة حائل يكرم عددًا من أعضاء "لجنة السياسات والإجراءات"
سبق

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع إدارة الجودة ومراقبة المخرجات؛ عددًا من أعضاء لجنة السياسات والإجراءات.

جاء ذلك لدورهم في إعداد مجموعة السياسات للخطة الزمنية ما بعد إطلاق المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل على هيكل المديرية التنظيمي والرقابي.

ونوه "الشمري" إلى ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام في كل المجالات ومنها القطاع الصحي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل.

وقدم شكره وتقديره لكل منسوبي صحة المنطقة، على دورهم واهتمامهم بحوكمة وتجويد الأداء للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:48 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:27 PM

مدير صحة حائل يكرم عددًا من أعضاء "لجنة السياسات والإجراءات"

قدم الشكر لمنسوبي الصحة لدورهم في تجويد الأداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع إدارة الجودة ومراقبة المخرجات؛ عددًا من أعضاء لجنة السياسات والإجراءات.

جاء ذلك لدورهم في إعداد مجموعة السياسات للخطة الزمنية ما بعد إطلاق المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل على هيكل المديرية التنظيمي والرقابي.

ونوه "الشمري" إلى ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام في كل المجالات ومنها القطاع الصحي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل.

وقدم شكره وتقديره لكل منسوبي صحة المنطقة، على دورهم واهتمامهم بحوكمة وتجويد الأداء للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,481
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