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تحذيرٌ جورجيّ.. عند الوصول لا تحمل معك "البنادول" الغرامة والحبس بانتظارك

تصنيفه ضمن قوائم المخدرات

من جديد، حذّرت سلطات الجمارك في المطارات الجورجية، من اصطحاب الأدوية المسكنة مثل الفيفادول والبنادول وغيرها مما يدخل في تركيبتها عنصر "الكودايين" وهو موجود في بنادول إكسترا.. وتعد السلطات الجورجية هذا المستحضر ضمن قائمة الممنوعات التي تدخل في عناصر المخدرات لديها، وتقدر السلطات الجورجية الغرامة بـ10 آلاف ريال سعودي (3 آلاف يورو) والسجن لمدد أقل من 5 سنوات طبقًا للقانون في جورجيا.

ووفقًا لـ"فرانس 24" فقد تم احتجاز سائحتين فرنسيتين في جورجيا، بعد العثور معهما على مسكن فرنسي يحتوي على الكودايين المتاح بسهولة في فرنسا، وهو دواء "دفلجان" المسكن وهو دواء فرنسي الصنع يحتوي على الباراسيتامول والكوديين، وتم تغريمهما 2500 يورو، وحُكِم عليهما بالبقاء في جورجيا حتى تؤكد المحكمة العقوبة.

ومنذ مدة تعرّض أحد السياح السعوديين للإيقاف بعد وصوله لمطار جورجيا، وأثناء تفتيش الحقائب عُثر على مسكن فيفادول بالحقيبة؛ فتم إخضاعه للتحقيق والفحوصات واحتجازه طيلة عشرة أيام.

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تحذيرٌ جورجيّ.. عند الوصول لا تحمل معك "البنادول" الغرامة والحبس بانتظارك
سبق

من جديد، حذّرت سلطات الجمارك في المطارات الجورجية، من اصطحاب الأدوية المسكنة مثل الفيفادول والبنادول وغيرها مما يدخل في تركيبتها عنصر "الكودايين" وهو موجود في بنادول إكسترا.. وتعد السلطات الجورجية هذا المستحضر ضمن قائمة الممنوعات التي تدخل في عناصر المخدرات لديها، وتقدر السلطات الجورجية الغرامة بـ10 آلاف ريال سعودي (3 آلاف يورو) والسجن لمدد أقل من 5 سنوات طبقًا للقانون في جورجيا.

ووفقًا لـ"فرانس 24" فقد تم احتجاز سائحتين فرنسيتين في جورجيا، بعد العثور معهما على مسكن فرنسي يحتوي على الكودايين المتاح بسهولة في فرنسا، وهو دواء "دفلجان" المسكن وهو دواء فرنسي الصنع يحتوي على الباراسيتامول والكوديين، وتم تغريمهما 2500 يورو، وحُكِم عليهما بالبقاء في جورجيا حتى تؤكد المحكمة العقوبة.

ومنذ مدة تعرّض أحد السياح السعوديين للإيقاف بعد وصوله لمطار جورجيا، وأثناء تفتيش الحقائب عُثر على مسكن فيفادول بالحقيبة؛ فتم إخضاعه للتحقيق والفحوصات واحتجازه طيلة عشرة أيام.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
01:49 PM

تحذيرٌ جورجيّ.. عند الوصول لا تحمل معك "البنادول" الغرامة والحبس بانتظارك

تصنيفه ضمن قوائم المخدرات

A A A
خالد خليل - الرياض
6
5,011

من جديد، حذّرت سلطات الجمارك في المطارات الجورجية، من اصطحاب الأدوية المسكنة مثل الفيفادول والبنادول وغيرها مما يدخل في تركيبتها عنصر "الكودايين" وهو موجود في بنادول إكسترا.. وتعد السلطات الجورجية هذا المستحضر ضمن قائمة الممنوعات التي تدخل في عناصر المخدرات لديها، وتقدر السلطات الجورجية الغرامة بـ10 آلاف ريال سعودي (3 آلاف يورو) والسجن لمدد أقل من 5 سنوات طبقًا للقانون في جورجيا.

ووفقًا لـ"فرانس 24" فقد تم احتجاز سائحتين فرنسيتين في جورجيا، بعد العثور معهما على مسكن فرنسي يحتوي على الكودايين المتاح بسهولة في فرنسا، وهو دواء "دفلجان" المسكن وهو دواء فرنسي الصنع يحتوي على الباراسيتامول والكوديين، وتم تغريمهما 2500 يورو، وحُكِم عليهما بالبقاء في جورجيا حتى تؤكد المحكمة العقوبة.

ومنذ مدة تعرّض أحد السياح السعوديين للإيقاف بعد وصوله لمطار جورجيا، وأثناء تفتيش الحقائب عُثر على مسكن فيفادول بالحقيبة؛ فتم إخضاعه للتحقيق والفحوصات واحتجازه طيلة عشرة أيام.

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