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الفيحاء يوقّع مع حارس النصر.. بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع حارس المرمى الكابتن نواف العقيدي، قادمًا من نادي النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومثّل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد: رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة مساء اليوم الثلاثاء.

من جانبه أكد اللاعب نواف العقيدي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد على حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق الفيحاوي مع زملائه اللاعبين.

الفيحاء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يوقّع مع حارس النصر.. بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم
سبق

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع حارس المرمى الكابتن نواف العقيدي، قادمًا من نادي النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومثّل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد: رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة مساء اليوم الثلاثاء.

من جانبه أكد اللاعب نواف العقيدي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد على حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق الفيحاوي مع زملائه اللاعبين.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
07:11 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:17 PM

الفيحاء يوقّع مع حارس النصر.. بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,128

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع حارس المرمى الكابتن نواف العقيدي، قادمًا من نادي النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومثّل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد: رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة مساء اليوم الثلاثاء.

من جانبه أكد اللاعب نواف العقيدي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد على حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق الفيحاوي مع زملائه اللاعبين.

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