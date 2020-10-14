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"رواد الأداء" يستعرض تجارب 3 جهات حكومية في التخطيط لقياس تجربة المستفيد

تسليط الضوء على نماذج "الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة الجمارك"

قدّمت وزارة الصحة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك، تجاربهم فيما يتعلق بالتخطيط لقياس تجربة المستفيد عن الخدمات التي يقدمونها، وذلك ضمن اللقاء الثالث لمبادرة رواد الأداء الذي عقده المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، اليوم.

ويأتي تنظيم اللقاء استكمالاً لجهود مركز "أداء" نحو تعزيز الدور الريادي لخلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط والأداء وإدارات تجربة المستفيد في الأجهزة العامة.

وشهد اللقاء تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات واستعراض الجهود التي قامت بها وزارة الصحة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في تخطيط قياس تجربة المستفيد وتكامل الأدوات.

وذكر مدير إدارة التمكين في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة عبدالعزيز العليان، أنه تم بحث فُرص التواصل بين الأجهزة العامة لخلق تفاهم مشترك حول ممارسات إدارة تجربة المستفيد، مع العمل على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على بعض التجارب المميزة في قياس تجربة المستفيد وبحث سبل التمكين.

من جهتها، ثمنّت الجهات المشاركة، التي يقدر عددها بنحو 34 جهة حكومية، في اللقاء بمبادرة مركز "أداء" بعقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدين أن ذلك يُمثل عنصرا يدفع بمزيدٍ من الإثراء الذي يسهم في تحسين الخدمات في الجهات الخدمية والسعي لرضا المستفيدين، إضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتعرف على عملية إعداد رحلات المستفيد، والأدوات التي يتم استخدامها لقياس تجربة المستفيد، ودورية القياس.

يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أطلق العام الماضي مبادرة رواد الأداء، وتم استعرض تجارب كلٍ من وزارة المالية في منهجية قياس مؤشرات الأداء وآلية متابعتها ومراجعتها، وتجربة وزارة العدل في استخدام آليات وتقنيات إدارة الأداء في تحليل بيانات المؤشرات، إضافة إلى استعراض تجربة وزارة التجارة في مراجعة وتحسين الأداء، وتجربة هيئة السوق المالية في مراجعة الاستراتيجية.

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"رواد الأداء" يستعرض تجارب 3 جهات حكومية في التخطيط لقياس تجربة المستفيد
سبق

قدّمت وزارة الصحة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك، تجاربهم فيما يتعلق بالتخطيط لقياس تجربة المستفيد عن الخدمات التي يقدمونها، وذلك ضمن اللقاء الثالث لمبادرة رواد الأداء الذي عقده المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، اليوم.

ويأتي تنظيم اللقاء استكمالاً لجهود مركز "أداء" نحو تعزيز الدور الريادي لخلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط والأداء وإدارات تجربة المستفيد في الأجهزة العامة.

وشهد اللقاء تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات واستعراض الجهود التي قامت بها وزارة الصحة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في تخطيط قياس تجربة المستفيد وتكامل الأدوات.

وذكر مدير إدارة التمكين في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة عبدالعزيز العليان، أنه تم بحث فُرص التواصل بين الأجهزة العامة لخلق تفاهم مشترك حول ممارسات إدارة تجربة المستفيد، مع العمل على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على بعض التجارب المميزة في قياس تجربة المستفيد وبحث سبل التمكين.

من جهتها، ثمنّت الجهات المشاركة، التي يقدر عددها بنحو 34 جهة حكومية، في اللقاء بمبادرة مركز "أداء" بعقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدين أن ذلك يُمثل عنصرا يدفع بمزيدٍ من الإثراء الذي يسهم في تحسين الخدمات في الجهات الخدمية والسعي لرضا المستفيدين، إضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتعرف على عملية إعداد رحلات المستفيد، والأدوات التي يتم استخدامها لقياس تجربة المستفيد، ودورية القياس.

يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أطلق العام الماضي مبادرة رواد الأداء، وتم استعرض تجارب كلٍ من وزارة المالية في منهجية قياس مؤشرات الأداء وآلية متابعتها ومراجعتها، وتجربة وزارة العدل في استخدام آليات وتقنيات إدارة الأداء في تحليل بيانات المؤشرات، إضافة إلى استعراض تجربة وزارة التجارة في مراجعة وتحسين الأداء، وتجربة هيئة السوق المالية في مراجعة الاستراتيجية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
04:36 PM

"رواد الأداء" يستعرض تجارب 3 جهات حكومية في التخطيط لقياس تجربة المستفيد

تسليط الضوء على نماذج "الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة الجمارك"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت وزارة الصحة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك، تجاربهم فيما يتعلق بالتخطيط لقياس تجربة المستفيد عن الخدمات التي يقدمونها، وذلك ضمن اللقاء الثالث لمبادرة رواد الأداء الذي عقده المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، اليوم.

ويأتي تنظيم اللقاء استكمالاً لجهود مركز "أداء" نحو تعزيز الدور الريادي لخلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط والأداء وإدارات تجربة المستفيد في الأجهزة العامة.

وشهد اللقاء تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات واستعراض الجهود التي قامت بها وزارة الصحة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في تخطيط قياس تجربة المستفيد وتكامل الأدوات.

وذكر مدير إدارة التمكين في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة عبدالعزيز العليان، أنه تم بحث فُرص التواصل بين الأجهزة العامة لخلق تفاهم مشترك حول ممارسات إدارة تجربة المستفيد، مع العمل على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على بعض التجارب المميزة في قياس تجربة المستفيد وبحث سبل التمكين.

من جهتها، ثمنّت الجهات المشاركة، التي يقدر عددها بنحو 34 جهة حكومية، في اللقاء بمبادرة مركز "أداء" بعقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدين أن ذلك يُمثل عنصرا يدفع بمزيدٍ من الإثراء الذي يسهم في تحسين الخدمات في الجهات الخدمية والسعي لرضا المستفيدين، إضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتعرف على عملية إعداد رحلات المستفيد، والأدوات التي يتم استخدامها لقياس تجربة المستفيد، ودورية القياس.

يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أطلق العام الماضي مبادرة رواد الأداء، وتم استعرض تجارب كلٍ من وزارة المالية في منهجية قياس مؤشرات الأداء وآلية متابعتها ومراجعتها، وتجربة وزارة العدل في استخدام آليات وتقنيات إدارة الأداء في تحليل بيانات المؤشرات، إضافة إلى استعراض تجربة وزارة التجارة في مراجعة وتحسين الأداء، وتجربة هيئة السوق المالية في مراجعة الاستراتيجية.

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