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مجلس الوزراء الكويتي: السبت القادم موعد استئناف الدوري

النصر والكويت في أولى المواجهات

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه ،اليوم الخميس ، استئناف نشاط كرة القدم من دون جماهير ابتداءً من 15 أغسطس الجاري.

وقال المجلس في بيان: تمت الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية على أن تُقام الأنشطة دون حضور الجمهور وذلك ابتداءً من 15 أغسطس مع الالتزام بالاشتراطات الصحية بهذا الشأن.

وكان الاتحاد الكويتي للعبة أعلن يوم الأحد الماضي حصوله على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف الدوري الممتاز في 15 أغسطس.

وكتب الاتحاد الكويتي في بيان على "تويتر" أنه تلقى موافقة من الهيئة العامة للرياضة على استئناف مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2019-2020 بدءًا من 15-8-2020 مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية.

وأضاف الاتحاد الكويتي أن الدوري الممتاز سينطلق بإقامة مباراة مؤجلة بين الكويت والنصر يوم السبت المقبل.

وكان الاتحاد الكويتي قد أعلن في يونيو أنه يرغب في استئناف النشاط في 15 أغسطس، بعد تعليق المسابقات في مارس بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه كان في انتظار موافقة الحكومة.

ويتصدر الكويت الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة وبفارق الأهداف عن القادسية الذي خاض 14 مباراة.

الاتحاد الكويتي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مجلس الوزراء الكويتي: السبت القادم موعد استئناف الدوري
سبق

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه ،اليوم الخميس ، استئناف نشاط كرة القدم من دون جماهير ابتداءً من 15 أغسطس الجاري.

وقال المجلس في بيان: تمت الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية على أن تُقام الأنشطة دون حضور الجمهور وذلك ابتداءً من 15 أغسطس مع الالتزام بالاشتراطات الصحية بهذا الشأن.

وكان الاتحاد الكويتي للعبة أعلن يوم الأحد الماضي حصوله على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف الدوري الممتاز في 15 أغسطس.

وكتب الاتحاد الكويتي في بيان على "تويتر" أنه تلقى موافقة من الهيئة العامة للرياضة على استئناف مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2019-2020 بدءًا من 15-8-2020 مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية.

وأضاف الاتحاد الكويتي أن الدوري الممتاز سينطلق بإقامة مباراة مؤجلة بين الكويت والنصر يوم السبت المقبل.

وكان الاتحاد الكويتي قد أعلن في يونيو أنه يرغب في استئناف النشاط في 15 أغسطس، بعد تعليق المسابقات في مارس بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه كان في انتظار موافقة الحكومة.

ويتصدر الكويت الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة وبفارق الأهداف عن القادسية الذي خاض 14 مباراة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:41 PM

مجلس الوزراء الكويتي: السبت القادم موعد استئناف الدوري

النصر والكويت في أولى المواجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه ،اليوم الخميس ، استئناف نشاط كرة القدم من دون جماهير ابتداءً من 15 أغسطس الجاري.

وقال المجلس في بيان: تمت الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية على أن تُقام الأنشطة دون حضور الجمهور وذلك ابتداءً من 15 أغسطس مع الالتزام بالاشتراطات الصحية بهذا الشأن.

وكان الاتحاد الكويتي للعبة أعلن يوم الأحد الماضي حصوله على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف الدوري الممتاز في 15 أغسطس.

وكتب الاتحاد الكويتي في بيان على "تويتر" أنه تلقى موافقة من الهيئة العامة للرياضة على استئناف مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2019-2020 بدءًا من 15-8-2020 مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية.

وأضاف الاتحاد الكويتي أن الدوري الممتاز سينطلق بإقامة مباراة مؤجلة بين الكويت والنصر يوم السبت المقبل.

وكان الاتحاد الكويتي قد أعلن في يونيو أنه يرغب في استئناف النشاط في 15 أغسطس، بعد تعليق المسابقات في مارس بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه كان في انتظار موافقة الحكومة.

ويتصدر الكويت الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة وبفارق الأهداف عن القادسية الذي خاض 14 مباراة.

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