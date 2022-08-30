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مستشفى "رعاية الوطني" توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم

وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ممثلة بمستشفى رعاية الوطني اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون المثمر بين القطاع الصحي والخيري، وتخفيف قوائم انتظار المرضى، وذلك بإجراء الخدمات التأهيلية وعمليات تبديل مفصل الركبة لمرضى خشونة الركبة ومرضى الروماتيزم في مستشفى رعاية الوطني.
مثّل مستشفيات رعاية الرئيس التنفيذي الدكتورعبدالعزيز بن صالح العبيد، فيما مثل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن أحمد عمير.
وقال د. "العبيد": نسعد بهذه الشراكة مع جمعية روماتيزم؛ لكوننا مساهمين في تقديم خدمات صحية وتأهيلية لمرضى خشونة الركبة والروماتيزم، وهذا العقد يأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية للرعاية الطبية متمثلة في مستشفى رعاية الوطني اهتماماً كبيراً.
وأضاف: نفخر بالتوقيع مع جمعية خيرية متميزة بخدماتها الإنسانية التي تساهم في تقديم العلاج لمرضى الروماتيزم وخشونة الركبة، ونسعى دائمًا إلى أن تكون الشركة سباقة من خلال التفاعل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية غير الربحية في كل ما يخدم المجتمع."
من ناحيته، قال د. "عمير": سعداء بالتوقيع مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية "مستشفى رعاية الوطني" لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعية والقطاع الصحي؛ سعياً لتخفيف قوائم انتظار المرضى، وتسريع إجراء العمليات الجراحية لمرضى خشونة الركبة ومرضى الروماتيزم، وتحقيق الأهداف المشتركة بما يسهم في تسهيل الخدمات الطبية لهم.
وأضاف: نشكر الشركة الوطنية للرعاية الطبية والقائمين عليها على ما تقدمه من خدمات، وهي أحد الصروح الطبية الرائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية.

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مستشفى "رعاية الوطني" توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم
سبق

وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ممثلة بمستشفى رعاية الوطني اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون المثمر بين القطاع الصحي والخيري، وتخفيف قوائم انتظار المرضى، وذلك بإجراء الخدمات التأهيلية وعمليات تبديل مفصل الركبة لمرضى خشونة الركبة ومرضى الروماتيزم في مستشفى رعاية الوطني.
مثّل مستشفيات رعاية الرئيس التنفيذي الدكتورعبدالعزيز بن صالح العبيد، فيما مثل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن أحمد عمير.
وقال د. "العبيد": نسعد بهذه الشراكة مع جمعية روماتيزم؛ لكوننا مساهمين في تقديم خدمات صحية وتأهيلية لمرضى خشونة الركبة والروماتيزم، وهذا العقد يأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية للرعاية الطبية متمثلة في مستشفى رعاية الوطني اهتماماً كبيراً.
وأضاف: نفخر بالتوقيع مع جمعية خيرية متميزة بخدماتها الإنسانية التي تساهم في تقديم العلاج لمرضى الروماتيزم وخشونة الركبة، ونسعى دائمًا إلى أن تكون الشركة سباقة من خلال التفاعل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية غير الربحية في كل ما يخدم المجتمع."
من ناحيته، قال د. "عمير": سعداء بالتوقيع مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية "مستشفى رعاية الوطني" لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعية والقطاع الصحي؛ سعياً لتخفيف قوائم انتظار المرضى، وتسريع إجراء العمليات الجراحية لمرضى خشونة الركبة ومرضى الروماتيزم، وتحقيق الأهداف المشتركة بما يسهم في تسهيل الخدمات الطبية لهم.
وأضاف: نشكر الشركة الوطنية للرعاية الطبية والقائمين عليها على ما تقدمه من خدمات، وهي أحد الصروح الطبية الرائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
03:30 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
07:20 PM

مستشفى "رعاية الوطني" توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ممثلة بمستشفى رعاية الوطني اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون المثمر بين القطاع الصحي والخيري، وتخفيف قوائم انتظار المرضى، وذلك بإجراء الخدمات التأهيلية وعمليات تبديل مفصل الركبة لمرضى خشونة الركبة ومرضى الروماتيزم في مستشفى رعاية الوطني.
مثّل مستشفيات رعاية الرئيس التنفيذي الدكتورعبدالعزيز بن صالح العبيد، فيما مثل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن أحمد عمير.
وقال د. "العبيد": نسعد بهذه الشراكة مع جمعية روماتيزم؛ لكوننا مساهمين في تقديم خدمات صحية وتأهيلية لمرضى خشونة الركبة والروماتيزم، وهذا العقد يأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية للرعاية الطبية متمثلة في مستشفى رعاية الوطني اهتماماً كبيراً.
وأضاف: نفخر بالتوقيع مع جمعية خيرية متميزة بخدماتها الإنسانية التي تساهم في تقديم العلاج لمرضى الروماتيزم وخشونة الركبة، ونسعى دائمًا إلى أن تكون الشركة سباقة من خلال التفاعل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية غير الربحية في كل ما يخدم المجتمع."
من ناحيته، قال د. "عمير": سعداء بالتوقيع مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية "مستشفى رعاية الوطني" لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعية والقطاع الصحي؛ سعياً لتخفيف قوائم انتظار المرضى، وتسريع إجراء العمليات الجراحية لمرضى خشونة الركبة ومرضى الروماتيزم، وتحقيق الأهداف المشتركة بما يسهم في تسهيل الخدمات الطبية لهم.
وأضاف: نشكر الشركة الوطنية للرعاية الطبية والقائمين عليها على ما تقدمه من خدمات، وهي أحد الصروح الطبية الرائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية.

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