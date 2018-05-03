أمير تبوك يرعى حفل تخريج دفعتي بكالوريوس وماجستير بجامعة فهد بن سلطان

463 طالباً وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة الأمير فهد بن سلطان من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة الخامسة من حملة الماجستير للعام الجامعي 1438/1439هـ، وذلك بمقر الجامعة بتبوك.

وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وفور وصوله مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها بدأت مسيرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تلا ذلك مسيرة الخريجين البالغ عددهم 463 طالباً وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية منهم 357 طالباً و106 طالبات، ويشاركهم عدد من المبتعثين من 9 دول شقيقة وصديقة، حيث حصل على درجة الماجستير 71 طالباً وطالبة، في حين حصل على درجة البكالوريوس 392 طالباً وطالبة.

عقب ذلك، ألقى مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة رحب في مستهلها بأمير المنطقة، كما شكره على رعايته الحفل ودعمه اللا محدود للجامعة ومساندتها.

وقال: "هذا اليوم هو يوم الاعتزاز بالإنجاز ومناسبة نشتاق لها أيما اشتياق، أن نرى سموكم الكريم يشهد ويبارك تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان، بعد أن تلقوا تعليمهم وتدريبهم في أروقة هذه الجامعة التي ما هي إلا نتاج رعاية سموكم، وما نهجها إلا توجيهكم".

وأضاف: "يشاركنا حفلنا هذا طلاب تغربوا عن أوطانهم من أجل العلم، منهم من دولة فلسطين والأردن وسوريا واليمن وموريتانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار إلى أن العمل يجري في الجامعة على استحداث برنامج البكالوريوس في الطاقة المستدامة بكلية الهندسة ليكون عهداً جديداً يضاف إلى ما تم استحداثه سابقاً من خمسة تخصصات للماجستير، نشهد اليوم تخرج طلابها وطالباتها، ومستقبلاً نقطع من خلاله العهد على أنفسنا بأن تسعى إدارة الجامعة جاهدةً في استحداث إجراءات كليات جديدة وبرامج أكاديمية وفرص تدريب تصب جميعاً في خدمة المجتمع.

وفي ختام الحفل سلم أمير منطقة تبوك وثائق التخرج لممثلي أقسام الجامعة، ثم التقطت الصور التذكارية لأمير المنطقة مع الخريجين.

ثم أدلى أمير المنطقة بتصريح صحفي قال فيه: "هذه من أمتع وأسعد اللحظات أن أكون موجوداً في حفل تخرج أبنائنا وبناتنا"، معرباً عن سعادته بمشاهدة خريجات سعوديات من قسم الهندسة، كأول دفعة بالمنطقة تتخرج في مثل هذه التخصصات التقنية.

وأكد أن ذلك يدعو إلى التفاؤل الكبير خصوصاً وأن المنطقة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – مقبلة على نقلة نوعية وكبيرة في كافة المجالات التنموية، وسيكون لخريجي وخريجات المنطقة من طلاب وطالبات جامعة تبوك وجامعة الأمير فهد بن سلطان الدور المهم فيها، متمنياً للخريجين التوفيق في مستقبلهم العلمي والعملي ليساهموا في بناء الوطن.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدون ومديرو الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك المدنية والعسكرية ووجهاء المنطقة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأولياء أمور الخريجين والخريجات.